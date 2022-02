Covid-19: Salud reporta 1.877 nuevos casos y 38 muertes

Además, reportó 38 muertes, de las cuales 19 eran mujeres y 19 eran varones. Según el informe, dos estaban entre los 20 y 39 años (uno dosis completa, uno no vacunado), cuatro entre los 40 y 59 (2 dosis completa, dos no vacunados), mientras que 32 tenían 60 años o más (11 dosis completa, nueve incompleta y 12 no vacunados).

Los fallecidos procedían de Alto Paraná, Asunción, Caaguazú, Central, Itapúa, Paraguarí, Misiones y Ñeembucú. El total de fallecidos aumentó a 17.882.

Nota relacionada: "Salud reporta una desaceleración de casos de Covid-19 tras pico"

Asimismo, hay 1.007 internados por Covid-19, de los cuales 195 están en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De acuerdo con el reporte, de los pacientes graves, 84 no están vacunados, 43 tienen una sola dosis y 68 tienen el esquema completo.

Por otro lado, se registraron 5.905 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superó el Covid-19 trepó a 567.690.

Según la Universidad John Hopkins, la letalidad del Covid-19 cayó del 6% al 0,5% gracias a la vacunación. En junio del 2021, fue “el peor momento”, de acuerdo con la directora interina de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala. Paraguay lideró el ránking en la tasa de letalidad con 5,93% por encima de Perú, Bolivia, Colombia, Guayana, Surinam, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Lea también: "Covid-19: La eficacia de las dosis de refuerzo baja a los 4 meses, pero sigue siendo elevada"

El Ministerio de Salud Pública continúa con el plan de vacunación. En ese sentido, esperan la Pfizer para aplicar en aulas.

Con respecto a la reinfección, la cartera sanitaria estimó 29.000 casos sospechosos de reinfección en dos años. El aumento se dio con la variante ómicron.