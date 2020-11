Covid-19: Salud informa sobre 11 fallecidos y otros 648 casos positivos

También fueron reportados en la fecha 11 fallecidos, con lo que asciende a 1.490 el total de muertes en todo el territorio nacional desde el mes de marzo.

Entre los fallecidos, tres pertenecen a la franja etaria de 40 a 59 años y ocho tenían más de 60 años, de los cuales cuatro eran mujeres y el resto varones, con procedencia de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná, Paraguarí y Concepción.

El Ministerio de Salud Pública además indica que se encuentran 601 pacientes internados por coronavirus y 107 en salas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Hasta el momento se recuperaron 668 personas que padecían la enfermedad, sumando así 47.822. El total de casos confirmados en el país aumentó a 67.589.

En Paraguay se mantiene un descenso de casos de coronavirus en las últimas semanas, al igual que la ocupación de camas hospitalarias, que se redujo al 80%.

Actualmente, la mayor cantidad de contagios se concentran en el Departamento Central, hoy epicentro de la epidemia en el país.

Días pasados, el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, afirmó que la cartera sanitaria aguardará hasta marzo o abril para adquirir una vacuna contra el Covid-19, de modo a elegir la mejor alternativa.

Salud comunicó que no comprará, necesariamente, la primera que salga al mercado, y no descartó que al país llegue una segunda ola de contagios. Aunque, se espera que su intensidad no sea tan agresiva.