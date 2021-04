Covid-19: Retorna a su hogar el hombre que sorteó su automóvil

También se le devolvió su automóvil Kia Río, que su familia sorteó para cubrir los gastos de su tratamiento. El ganador del vehículo fue Cristian Antonio Vera Román, oriundo de Minga Guazú, quien decidió devolver a la familia el rodado.

La familia vendió 4.615 boletas por G. 25.000 y juntó más de G. 115 millones, con lo que se pudo cubrir la cuenta de G. 110 millones por gastos en UTI en un sanatorio privado, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina.

En horas de la tarde se realizó un acta notarial, en la cual consta que Cristian Antonio Vera Román desistió del premio y devolvió nuevamente el vehículo a su propietario.

Vera manifestó a los medios de comunicación que compró dos boletas del hermano de Cayo Franco y que este domingo de tarde se hizo el sorteo y le llamaron.

"Me dijeron que me gané el vehículo, me quedé sorprendido, no creía, me dijeron que estaban transmitiendo en vivo en el Facebook y comprendí que era verdad, cuando tuve la certeza que fui el ganador devolví la llamada a la persona que me llamó y le dije que iba a desistir y que iba volver a entregar. Todos sabemos la situación en que estamos, sé que seguramente tiene muchos gastos y no me iba a quedar con la conciencia tranquila si aceptaba ese vehículo", expresó.

Además, mencionó que la familia va a necesitar más y que en algún momento él también puede necesitar, por ese motivo decidió devolver el automóvil que ganó.

"Mi compadre está vivo, el auto se le cede, cubrimos gran parte de los gastos, imaginate cuán grande es Dios con nosotros, me emociona de solo calcular", manifestó su cuñada Ana Gómez.

Cayo Ramón Franco es un trabajador con 25 años de aporte en el Instituto de Previsión Social (IPS), pero debido a que la previsional no tenía camas disponibles en la Unidad de Terapia Intensiva fue internado en una clínica privada por Covid durante seis días, donde acumuló una deuda de G. 110 millones.

Posteriormente, el hombre fue derivado al Hospital Respiratorio Integrado del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este, donde siguió su proceso de recuperación después de un total de 23 días de internación en Terapia.

Su familia, que es procedente de Hernandarias, además inició una demanda en el ámbito judicial, para que la entidad asuma la deuda, ya que en el momento de su internación no había cama en el IPS.