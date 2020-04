Covid-19: Mujer imputada denuncia que recibe amenazas

Al respecto, Aranda dijo que su tuit se sacó de contexto y que el Ministerio Público no realizó la investigación correspondiente antes de imputarla. Además, mencionó que ni siquiera fue notificada y que ahora ella es víctima de constantes amenazas.

“Podía haber sido un screen montado y me imputaron sin comunicarme de forma oficial. Yo no estaba amenazando a nadie, yo estaba alertando una situación", aclaró en contacto con Monumental 1080 AM.

Ruth siguió contando que se encuentran cumpliendo con el aislamiento sin ninguna protección ni el distanciamiento para evitar posibles contagios. Indicó que el lugar carece de buena ventilación y que el personal médico no quiere entrar a examinarlos por temor.

print de tuit de amenaza de contagio.jpg Este fue el tuit que motivó la imputación por el delito de amenaza de hecho punible. La imputada sostiene que se enmarca dentro de una queja que hizo por las condiciones de hacinamiento de las personas puestas en cuarentena por el Estado. Foto: Twitter.

“Yo no me quejo de este lugar ni de la comida, pero simplemente a mí no me cuadra la forma en la que estamos ubicados”, reiteró.

La fiscala Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, procesó a la mujer por el hecho punible de amenaza. Aranda es la segunda persona en ser imputada durante la pandemia por sus expresiones en redes sociales.

El primer imputado fue Lucas Ledesma, de 21 años, por el delito de perturbación de la paz pública. El joven escribió en redes sociales que volvería "al país para contagiarles a todos".

La semana pasada varios compatriotas denunciaron que fueron trasladados a una casa de retiro que no reúne las condiciones para guardar la cuarentena obligatoria.

En Paraguay, ya son 69 los casos positivos de coronavirus y la cuarentena obligatoria se extiende hasta el 12 de abril.