De acuerdo con los reportes diarios de la cartera sanitaria, en los últimos días se tuvo un salto exponencial de personas fallecidas a causa del coronavirus. Incluso, el jueves se registró la cifra récord de 64 casos.

La mayoría de los fallecidos tampoco contaba con la vacuna contra el Covid-19 o no completaron su esquema de vacunación. En lo que va de la pandemia, un total de 17.176 perdieron la vida.

Irala destacó que el nivel de contagios entre el personal de blanco es elevado, pero en atención a que este sector está mayormente vacunado, las muertes son menores a las de las anteriores etapas de la pandemia.

En lo que respecta a los fallecidos, la alta funcionaria comentó que comparando con las muertes que se produjeron en diciembre del 2021, en el mes de enero se duplicaron.

Por otro lado, la funcionaria de Salud explicó que en las últimas semanas se registró un aumento de contagios en niños. Respecto a la obligatoriedad de la vacunación para acudir a las aulas, aseguró que esto deberá analizar en una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación.

Mayor ocupación de camas en UTI

La funcionaria del Ministerio de Salud comentó en conferencia de prensa que, haciendo una caracterización por día, en solo 11 días el nivel de ocupación de camas aumentó en un 128%, mientras que en Terapia Intensiva el crecimiento fue del 90% con relación a diciembre del 2021.

Sandra Irala comentó que actualmente son 1.000 las personas que están hospitalizadas por Covid-19, pero si se suman los casos sospechosos la cifra podría llegar al doble. Asimismo dijo que hay personas que se internan por otras causas y terminan dando positivo a coronavirus.

El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud señala que actualmente hay 1.001 personas internadas en los diferentes hospitales por complicaciones del coronavirus. Del total, 176 pacientes están en Terapia Intensiva.

Los no vacunados y aquellos que no completaron la segunda dosis siguen acaparando las salas de internaciones. El reporte indica que de los asistidos en Terapia Intensiva, 82 son no vacunados, 33 cuentan con dosis incompletas y 31 con el esquema cumplido.

“Los casos positivos indican que hay una alta transmisión comunitaria. El nivel de transmisión 4, que es alta, está presente en el 50% de los 259 distritos del país y si sumamos los que están en nivel 3, llegamos al 70%”, dijo Irala.