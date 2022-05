Covax: Piden a OMS mejorar tras fiasco

Comentó que para esto se busca trabajar con el organismo en una mejor distribución de insumos y vacunas ante pandemias, pero aclaró que por el momento no se firmó ningún documento sobre preparación y respuesta ante otra crisis sanitaria global.

“La definición del carácter que tendrá el documento no va a ser definido, ya que ni siquiera está en agenda, va a ser definido en asamblea mundial del 2024”, señaló en Monumental 1080 AM. La OMS realizará su asamblea anual desde el 22 al 28 de mayo, pero esto no será tratado este año.