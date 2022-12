Cortometraje de un paraguayo fue reconocido en Nueva York

Recientemente, su tesis obtuvo un reconocimiento en Nueva York, además de ser seleccionado en otros 10 festivales en nueve países.

Yvoty Renda es un cortometraje de ficción que cuenta la historia de Rosa, una mujer independiente con problemas económicos que se ve obligada a cuidar a su madre que padece alzhéimer.

El objetivo principal de esta historia es destacar la importancia de la salud mental. Se centra en ambas partes: la hija y la madre que padece demencia.

Actualmente el audiovisual se encuentra en distribución y fue seleccionado en 11 festivales de nueve países.

Savio dijo a Última Hora que con este trabajo buscan concienciar a las personas acerca de la importancia de cuidar la salud mental. Comentó que es el primer trabajo profesional que llevó a cabo con su equipo, esperando que se abran las puertas para todos ellos en este rubro.

El cortometraje Yvoty Renda viene representando a Paraguay en múltiples festivales de cine, ya que se destacó llevándose una mención de honor en el Student World Impact Film Festival (SWIFF) de Estados Unidos, donde más de 5.400 proyectos y 120 países competían.

El filme ganó el premio de Voto del Público en Short Of the Year (España). También fue seleccionado en el We Cam Fest (Colombia), Festival Todos Somos Diferentes (Chile), FIFAK - Festival International duFilm Amateur de Kelibia (Túnez), Festival Internacional Cine Entre Glaciares (Argentina) y el Festival de Cortometrajes Cortos de Vista (Perú).

Asimismo, fue escogido en el Festival del Cinema di Salerno (Italia), Festival de Cine Latino e Ibérico de Yale (EEUU), Festival Internacional de Bengaluru (India) y en el Certamen Internacional de cortometrajes Roberto Di Chiara (Argentina).

El elenco está conformado por Violeta Acuña en el personaje de Rosa, Olga Vallejos como Vicenta y Aida Cohene como Liza.

El encargado de la dirección fue Savio Argüello, de la producción Tadeo Velázquez, de la dirección de sonido Omael Cavina, de la dirección de arte Alicia Martínez y la dirección de fotografía Ruth Strauths.