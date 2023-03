La UEFA iniciará la investigación al Barza

La UEFA anunció ayer que ha iniciado una investigación al Barcelona por una potencial violación de su marco legal en relación con el llamado caso Negreira. De acuerdo con el artículo 31 del reglamento de Ética y Disciplina, la UEFA ha designado inspectores disciplinarios para conducir la investigación, según confirmó en un comunicado en el que indica que facilitará más información en su debido curso.



Triunfo judicial del Mineiro contra Fred

Mientras se lleva a cabo la fecha FIFA y en Brasil aguardan por la confirmación de un nuevo DT, los equipos se preparan para el Brasileirão y la Libertadores. El Atlético Mineiro recibió ayer una grata noticia judicial. Desde la Justicia llegó la notificación que Fred, ex delantero del club y ex Flu, le abonará 15 millones de reales (3 millones de dólares) debido al fallo procesal, caso iniciado en 2017.





Badosa y Garín sellan su avance en Miami

La española Paula Badosa, ex número dos del tenis femenino, batió a la alemana Laura Siegemund 7-6 (7/2), 4-6 y 6-2 en el torneo de Miami y aguarda una posible revancha ante Elena Rybakina, mientras que el chileno Cristian Garín, también sudó para clasificar, venció a Marcos Giron en un choque de primera ronda por 6-4, 2-6 y 6-4. Garín enfrentará en la segunda ronda al argentino Sebastián Báez.