Tapia: Que Diego “ilumine” a Argentina

Uno de los compañeros de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, Carlos Tapia, aseguró que espera que el fallecido capitán de aquella selección “pueda acompañar e iluminar” a Argentina en Qatar 2022. ”Recién lo veíamos en el video, se lo extraña. La imagen de Diego es, ha sido y será muy fuerte. Fue nuestro referente, nuestro capitán, fue todo. Siempre estuvo cerca de cada uno de nosotros y hoy (toca) un Mundial sin Diego... Esperemos que nos pueda acompañar e iluminar”, declaró a la prensa el ex mediocampista, quien fuera jugador de Boca Juniors y River Plate, entre otros equipos. ”Diego durmió en el avión con la copa, agarrado de la copa hasta que llegamos a Argentina. Era Diego”, comentó Tapia, además de asegurar que tuvieron que “llegar a Argentina para saber que todo un pueblo los estaba recibiendo”.



CR7 vuelve a los entrenamientos en United

Cristiano Ronaldo volvió a las prácticas luego de su no inclusión en las actividades oficiales del equipo este fin de semana, por lo que se espera que retorne a la convocatoria del Manchester United para el duelo de Liga Europa contra el Sheriff, mañana jueves. El portugués fue apartado por el entrenador Erik Ten Hag al negarse a ingresar en los minutos finales de la victoria por 2-0 contra el Tottenham Hotspur la semana pasada.La estrella portuguesa no estuvo convocado el sábado que pasó para medirse al Chelsea en Stamford Bridge, por lo que se entrenó apartado del grupo en los últimos días, hasta ser reincorporado ayer a las actividades del club. Cristiano viene siendo suplente en la Liga Premier, pero ha jugado cuatro partidos de titular en la Liga Europas, donde tiene un gol.



Ronaldo ve a Brasil muy equilibrado

Ronaldo Nazário, ex delantero de las selecciones brasileñas y bicampeón del mundo, confía en el poderío de la selección de Brasil, a la que ve “muy equilibrada” en todas las líneas y “favorita” para el Mundial de Qatar 2022. El ex jugador del Barcelona y Rea Madrid dijo estar “feliz” de ver “tantas posibilidades” en el ataque de la Canarinha, con grandes figuras como Neymar, Vinícius Júnior, Raphinha, Richarlison, Lucas Paquetá, Gabriel Jesús, Roberto Firmino, Antony o Matheus Cunha. ”Ahora bien, Copa del Mundo es Copa del Mundo y no es posible afirmar quién va a ganar o quién va a jugar. Tendremos que estar atentos a los movimientos que se vayan dando”, apuntó. Brasil luchará en Qatar 2022 por su sexta corona. La última vez que conquistó un mundial fue hace veinte años, en el de Corea y Japón 2002, con Ronaldo como estrella.