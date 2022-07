Vitinha es nuevo jugador del PSG

París Saint-Germain anunció el fichaje del centrocampista del Oporto de Portugal Vítor Machado Ferreira, más conocido como Vitinha. El jugador luso tendrá un contrato de cinco años. Según la prensa francesa, serían 40 millones de euros los que pagó el club parisino para cubrir la cláusula de liberación del jugador. El internacional portugués jugó antes , en la Premier League, al ser transferido al Wolverhamtpon para la temporada 2020-2021, donde disputó 22 partidos, y luego regresó a su país en el verano pasado. En el Oporto, Vitinha jugó un total de 47 partidos esta temporada y tras haber formado parte de todos los equipos nacionales juveniles integró este año también la selección nacional de mayores a sus 22 años, con la que ha competido ya en tres ocasiones y es casi seguro que forme parte del equipo que disputará el Mundial de Qatar.



Ex barrabrava decidirá futuro de Alderete

Así como lo leen: un ex líder de la barrabrava del Hertha Berlín decidirá el futuro del defensor paraguayo Omar Alderete (foto), pues Kay Bernstein este domingo se convirtió en presidente de la institución que es dueña del pase del futbolista guaraní, quien no seguirá en el Valencia y varios equipos de Europa se disputan su contratación.”Con 1.670 votos, Kay Bernstein ha sido nombrado como nuevo presidente del Hertha BSC. ¡Felicidades!”, tuiteó el club este fin de semana. Ayer venció la cesión del club alemán al Valencia, por lo que desde hoy Alderete es de nuevo parte del Hertha, club que estaría en condiciones de dejarlo salir de vuelta por no menos de 10 millones de euros, según trascendió. Sevilla y Atlético de Madrid en España, Fiorentina en Italia, son algunos de los que lo pretenden.