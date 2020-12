Nápoli consigue anular derrota y jugar

La derrota por 3-0 y la deducción de un punto con que se castigó al Nápoli de Italia luego de no haberse presentado para jugar con la Juventus de Turín, en octubre pasado a causa de dos casos de coronavirus, fueron anuladas por una comisión del Comité Olímpico Italiano (CONI) este martes.El CONI anunció en un comunicado la aceptación "del recurso presentado por el club del Sur italiano y la anulación inmediata de la decisión del Tribunal de Apelación. El partido deberá jugarse”.



Blatter, acusado de “mala gestión criminal”

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter fue acusado, por el mismo órgano rector del fútbol internacional, de "mala gestión criminal" en relación con el proyecto de museo del fútbol en Zúrich, Suiza.Luego de conocerse esta denuncia radicada en la fiscalía de Zürich, el abogado de Blatter, Lorenz Erni, dijo a la AFP que “las acusaciones son infundadas y se niegan con vehemencia”. Para la FIFA, sin embargo las pruebas implican “a la antigua dirección de la FIFA y a las empresas elegidas por esta para el proyecto”.



Dortmund y Leipzig no perdonan en Alemania

En la Copa de Alemania dos equipos con aspiraciones continentales, el Dortmund y el Leipizg, derrotaron a sus respectivos rivales y pasaron de ronda.El Dortmund lo hizo fuera de casa 2-0 al Eintracht Brunswick, de la Segunda División, mientras que el Leipzig eliminó a otro equipo de la Bundesliga, el Augsburgo (3-0). El actual campeón de la competición, el Bayern de Múnich, disputará su partido de segunda ronda el 13 de enero ante el modesto Holstein Kiel, de la segunda categoría.