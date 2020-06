Anelka no desea que Cavani deje el PSG

Son siete las temporadas que lleva el delantero uruguayo Edinson Cavani (foto) vistiendo la camiseta del París Saint Germán, de Francia. Su contrato finaliza el próximo 30 del presente mes, por lo que el nombre del goleador histórico del club parisino es uno de los que más suenan en la danza de las transferencias del mercado europeo recuperándose de la pandemia. Sin embargo, el ex delantero del PSG y del Real Madrid Nicolás Anelka, aseguró que lo que no debe hacer el PSG es dejar ir al futbolista que también jugó en el Nápoli y el Palermo italianos. ”Dejar que se vaya Cavani sería un gran error”, declaró Anelka en una intervención en las redes sociales. Añadió que “sigue siendo un 9 como ya no hay”.



Playoffs o algoritmos en el fútbol italiano

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) decidió ayer que, en caso de una nueva interrupción del torneo que resulte definitiva, el mismo se definirá por algoritmos si es necesario para establecer una clasificación. ”El fútbol gana. Hemos reafirmado la necesidad de no quedar al margen del fútbol europeo. Hemos demostrado coherencia y unidad. En caso de parón, hemos previsto un nuevo formato con playoffs y playout”, explicó el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina.En el caso de los playoffs, un número no decidido de equipos jugaría mano a mano hasta encontrar el campeón. Si se decide por el algoritmo, se tendrá en cuenta el número de puntos obtenidos en el momento de la interrupción e incluirá una serie de “criterios de corrección”. La media de puntos logrados dentro y fuera de casa será uno de ellos.