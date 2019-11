Choque albirrojo hoy en la Premier League

Desde las 12.00, el West Ham de Fabián Balbuena recibe al Newcastle de Miguel Almirón por la fecha 11 de la Premier League inglesa.

Los dos llamados por el seleccionador nacional Eduardo Berizzo para los amistosos ante Bulgaria y Arabia Saudita se verán las caras, con la urgencia para las urracas de Almirón que suman 9 puntos y se ubican en el puesto 17, a tan solo un punto de la zona del descenso. Serán 8 juegos los de hoy en la Premier.

En el fútbol italiano, Bologna con Federico Santander, que viene de anotar entre semana, recibirá al escolta Inter desde las 14.00 (transmisión de ESPN 3). En la previa, Roma recibirá a Nápoli desde las 11.00 (por ESPN +) y la jornada sabatina del Calcio se cerrará con el clásico de Turín, entre Torino vs. Juventus (por ESPN).



Última prueba para el Colón de Estigarribia

Colón de Santa Fe tendrá su último juego por la Superliga Argentina hoy, antes del partido más importante en sus 114 años de historia, la final de la Copa Sudamericana del próximo sábado 9 en la Nueva Olla ante Independiente del Valle de Ecuador.

Para el juego ante Atlético Tucumán de hoy a las 13.15, el técnico Pablo Lavallén decidió resguardar a la mayoría de los habituales titulares, entre ellos Marcelo Estigarribia, pero otro paraguayo tendrá chances, Jorge Ortega.

Además hoy, se disputará otra edición del clásico platense entre el Gimnasia que dirige Maradona con los paraguayos Víctor Ayala y Pablo Velázquez, ante Estudiantes, juego desde las 15.30. Jugarán también hoy: Rosario Central vs. Godoy Cruz (a las 17.45) y Aldosivi vs. River Plate (desde las 20.00).