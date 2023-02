Cortan conexiones clandestinas y de morosos en el Este

La estatal registra una pérdida del 25% del consumo de energía eléctrica en el país, de los cuales 8% corresponde al hurto o conexiones clandestinas que anualmente equivale a unos 60 a 80 millones de dólares americanos y el resto a clientes morosos, conforme con lo explicado por el ingeniero Miguel Angel Báez, gerente comercial y técnico.

En ese contexto, el Alto Paraná encabeza el ranking de los 5 departamentos que acumulan el 80% de las pérdidas del país, con 29% , seguidos de otros departamentos como Central, Caaguazú, San Pedro e Itapúa, de acuerdo con lo informado ayer durante una conferencia de prensa en Ciudad del Este. Los departamentos con mayor morosidad son Alto Paraná y Central, que a su vez son los puntos de mayor consumo, señalaron.

“Es de interés de la institución tener disponible sus activos sea a través de la recuperación de la morosidad que es alta en esta zona, así como también la regularización de los puntos de consumos no autorizados por la ANDE”, sostuvo el ingeniero Gustavo Encina, director de Gestión Regional. El objetivo de la institución es recuperar las pérdidas, regularizar las conexiones para reinvertir y buscar la manera de abastecer la demanda que existe. Las cuadrillas de la Ande están acompañados por agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, además de los altos funcionarios de la estatal. “Es imperioso que nuestros clientes tomen conciencia que no podemos poner un servicio de calidad si no se pagan las deudas, y peor aun si falta regularizar, las conexiones clandestinas también constituyen un flagelo y repercuten negativamente en las finanzas de la ANDE”, afirmó el ingeniero Báez.