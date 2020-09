Coppola reestrenará El Padrino III con un nuevo comienzo y final

"Para esta versión del final de la saga de The Godfather (El Padrino), he creado un nuevo principio y final, he rehecho algunas escenas, planos y partes musicales. Con estos cambios y la restauración de la imagen y el sonido, es una conclusión más apropiada para The Godfather (1972) y The Godfather: Part II (1974)", señaló el cineasta Francis Ford Coppola en un comunicado recogido por medios estadounidenses.