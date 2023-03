Convocatoria en un clima indiferente y con llamativas ausencias

Barros Schelotto citó a 25 jugadores para el único encuentro de este mes, siendo la principal novedad Aldo Pérez, hoy arquero de Guaireña, cuyo pase pertenece a Guaraní. Consideramos de todas maneras que el portero titular contra los trasandinos tendría que ser Antony Silva, que se erigió en figura capital en varios compromisos. En ofensiva fue llamado Robert Morales y, en contrapartida, el DT explicó que Miguel Almirón no viene por lesión y aquí vale considerar que en la última gira dejó el campo ante Perú por un cansancio muscular y ya no estuvo contra Colombia por esa razón. Si tomamos como modelo lo que pasó, hasta se entiende la postura del cuerpo técnico, no arriesgarlo si no está en plenitud y no crear choque de intereses con el Newcastle, que hace un mes atrás anunciaba renovación hasta el 2026 con el ex jugador de Cerro. Que no se dude que a la vista probablemente sea Almirón el más trascendental para la planificación que pretende el estratega argentino para el ataque. Los que vuelven son Kaku Romero y Robert Rojas, de River, quien se recuperó tras una intervención quirúrgica. La base en consecuencia prácticamente es la misma, aunque no deja de llamar la atención la ausencia de los mellizos Romero, interpretando que ya no son considerados. Óscar es infaltable así como están las cosas en Boca, destacándose por su buen desenvolvimiento. En tanto, Ángel de activa participación en las Eliminatorias anteriores e inclusive en la etapa de Guillermo, tampoco fue tenido en cuenta y que si fuera por falta de ritmo no es motivo, está jugando en Corinthians. Ante esta situación debemos convenir que para el actual orientador ni uno ni otro para el proyecto del próximo Mundial, ¿hay algo de fondo? O si no, es muy difícil de comprender. En setiembre Tal como se había manejado como información, el camino al 2026 comenzará en el mes de setiembre, manteniéndose la misma cartelera de las ediciones anteriores, es decir, Paraguay enfrentará de local primero a Perú y posteriormente lo hará de visitante ante Venezuela. Para octubre, Argentina verá a la nuestra de local y Paraguay hará lo propio contra Bolivia, cerrándose el circuito clasificatorio en noviembre, Chile será anfitrión frente a la Albirroja y la escuadra paraguaya recibirá a Colombia. Serán seis los partidos que disputará este año, suficiente cantidad para saber cómo le irá en el puntaje. En ese aspecto, el entrenador deberá cerrar la etapa previa con un mínimo de dos amistosos en junio, consciente de que los mismos permitirán los últimos ajustes de cara a los choques oficiales. La principal novedad en cupos son las seis plazas y media que otorga el derecho de estar en la cita cumbre de Estados Unidos, México y Canadá. Esa es una ventana, pero hay que saber abrirla, el anhelo tienen todos y Paraguay no se excluye de ello. Se armaránlos combos El 27 la Conmebol anunciará la grilla en Copa Libertadores y Sudamericana donde, independientemente a lo deportivo, hay jugosas recompensas económicas. Olimpia aparece en el bombo 1, junto a Flamengo, River, Palmeiras, Boca, Nacional de Uruguay, Paranaense e Independiente del Valle. En el grupo 2 Libertad en compañía de Atlético Nacional, Internacional, Barcelona, Racing, Corinthians, Colo Colo y Fluminense. El tercer paraguayo, Cerro, está en el 4, con Liverpool, Pereira, Ñublense, Patronanto, DIM, Mineiro y Cristal. Citamos dónde están ubicados los coperos nacionales puesto que, según vaya cayendo el bolillero, podría registrarse nuevamente un enfrentamiento Olimpia–Cerro Porteño, no descartándose la posibilidad de Libertad ante el Azulgrana. Esto es una cuestión de esperar, que despierta expectativa, tratándose de duelos entre equipos compatriotas. Ya había anticipado la Conmebol que la final única será disputada en el Maracaná de Río, un mítico escenario, el de mayor prestigio del continente. Ese mismo día, Guarani y Tacuary conocerán su serie en la Sudamericana, un certamen que ganó alto nivel desde que arrancó en el año 2002 y que fuera campeón San Lorenzo de Almagro. Al igual que la Libertadores, este evento reparte más premios, sumándose a los 900.000 dólares 100.000 de plus por partido ganado. Por lavarse el rostro Tras la frustrante actuación de la Sub 20 en Colombia, ahora aparece en escena la Sub 17, que arrancará este fin de mes y que consigna el primer encuentro de Paraguay el 2 de abril ante Venezuela. Aún duele la eliminación del Sudamericano anterior y ahora se abre una nueva oportunidad de intentar clasificar a un Mundial, el de Perú, que se llevará a cabo a partir de noviembre de este año. Paraguay integra la serie con Argentina, Perú, Venezuela y Bolivia. La otra llave la conforman Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay y Colombia. La conformación es dirigida por Aldo Bobadilla, el mismo que tuviera a su cargo la conducción de la Sub 20.