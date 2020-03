Convención de ANR: Analista dice que convocatoria viola estatutos

La Junta de Gobierno, 50 presidentes de seccionales, o 50 delegados convencionales son quienes pueden convocar a Convención Extraordinaria de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, expresó el analista político y ex senador colorado Hugo Estigarribia. Los estatutos partidarios son claros en ese sentido, dijo.

Por ello, añadió que el llamado a Convención Extraordinaria que anunció la Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional Republicana (ANR), como derivación del pacto acordado el sábado entre el presidente Mario Abdo Benítez y el ex mandatario, Horacio Cartes, no corresponde. “La Comisión Ejecutiva no tiene facultades para convocar. La Junta de Gobierno es la que va a tener que convocar, por eso dice ad referéndum”, precisó.

Sin embargo, la Comisión Ejecutiva colorada convocó por Resolución N° 05/20 a la máxima autoridad partidaria, ad referéndum de la Junta de Gobierno, e incluso estableció como posible fecha de la Convención Extraordinaria el próximo 25 de abril.

El ex senador insistió en que la formalización se debe dar previa aprobación de la Junta de Gobierno.

“La Junta de Gobierno es la que tiene que acomodar el pedido de la Comisión Ejecutiva”, apuntó, y se preguntó cómo se reunirá la Junta si existe una medida del Gobierno Nacional que debería ser acatada por el Partido de Gobierno. “Va a tener que esperarse la finalización de este periodo de cuarentena, y finalmente ahí se convocará la Junta de Gobierno, tendrá que haber cuórum para el efecto. Hay una cantidad de trámites previos a una convocatoria”, advirtió.

La Comisión Ejecutiva convocó a la Convención para adaptar los estatutos a las nuevas leyes electorales (desbloqueo y financiamiento político), pero la intención es también prorrogar el mandato de las autoridades de la ANR para evitar que las elecciones internas rumbo a las municipales se conviertan también en comicios partidarios.

El planteamiento de prorrogar el mandato “es grave” porque se violenta la soberanía popular, añade Estigarribia. “El pueblo votó por cinco años, y toda reforma de estatuto debe regir el futuro, y este mandato está en curso, entonces no debería regir para este mandato, sino para el próximo mandato”, aseveró. Pedro Alliana, actual presidente de la Junta de Gobierno, es quien actualmente se verá beneficiado con una prórroga de mandato. “Lo que tendría que hacerse es prorrogar el mandato del siguiente ejercicio. Yo creo que están violando el mandato popular”, reiteró. La Convención Extraordinaria puede reformar los estatutos pero no establece que pueda extender mandatos. “Es una interpretación forzada”, apuntó.

En cuanto a la “supuesta unidad” de los movimientos Colorado Añetete (Abdo Benítez), y Honor Colorado (Cartes), Estigarribia dijo que lo que se está haciendo es poner en tela de juicio el cumplimiento de los estatutos partidarios. “Esta es una unidad que nace prácticamente sobre la base de la ilegalidad”, resaltó. Es lo mismo que hoy se haga una Constituyente y se diga ‘el presidente de la República durará diez años en funciones’”.