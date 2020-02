Control individual a los candidatos está atado al desbloqueo

El ex coordinador de la Comisión de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y ex diputado colorado Edmundo Rolón habló sobre cómo los políticos evitan los controles al dinero en campaña, presentando números falsos en sus rendiciones, ocultando aportantes y emitiendo bonos al portador para recaudar más, pero a la hora de legislar no incluyen controles estrictos ni sanciones.