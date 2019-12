Conocido dibujante reclama el uso de una de sus obras sin autorización

“Un proveedor que se llama Roberto Porfirio Amarilla Servían fue la persona que realizó el trabajo”, explicó Goiriz en contacto con Última Hora. El ilustrador lamentó la situación y consideró que su dibujo fue utilizado de forma ilegítima.

En otro momento de la entrevista, Goiriz dijo que no tiene ningún inconveniente en que su creaciones sean utilizadas para este tipo de obras, pero que deben ser solicitadas de ante mano.

“Nadie contactó conmigo, nadie me pidió permiso. No me molestaría que usen, pero que no sea un tema comercial”, aseveró. El monumento se realizó en homenaje a Ramona Martínez, heroína de la batalla de Itá Ybaté.

De acuerdo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la escultura se encuentra en la compañía Itá Ybaté en la ciudad de Villeta, Departamento Central.

Goiriz es reconocido como un creador talentoso y multifacético. A los 16 años comenzó a trabajar profesionalmente en diarios y revistas creando caricaturas como también historietas.

Desde entonces, el dibujante trabajó en los campos de la ilustración y la historieta, el diseño, la publicidad y la docencia, publicando sus obras en Paraguay, Brasil, Argentina, EEUU, España e Italia.

Obtuvo varios reconocimientos por su labor y organizó diversos proyectos editoriales, en ocasiones en compañía de colegas como Juan Moreno, Carlos Argüello y Nicodemus Espinosa.

Desde Última Hora, intentamos comunicarnos con el intendente de la Municipalidad de Villeta, Teodisio Gómez, pero no respondió las llamas ni los mensajes.