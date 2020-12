Ponen en duda detención de mujer que ocasionó choque

Lucía asegura que Florencia Noemí Romero, imputada por el caso, no está cumpliendo con la prisión preventiva, en el penal de Ciudad del Este. “Nosotros tenemos información que ella (Florencia) no se encuentra en el lugar. No podemos decir quién nos dijo, pero la información es concreta”, aseguró la mujer.

La versión que tienen los familiares es que Florencia abandonó el centro penitenciario supuestamente, por gozar de ciertos privilegios. “Nadie sabe dónde está”, agregó.

DESMENTIDO. Por su parte, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, desmintió la versión y aseguró que la procesada se encuentra detenida en el centro penitenciario Juana María de Lara de Ciudad del Este.

Recalcó que los familiares de la fallecida mantuvieron una reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, donde se les ofreció la posibilidad de corroborar la presencia de la imputada.

El fiscal de la causa, Itálico Rienzi, también se expresó sobre el caso y afirmó que no maneja la información que los abogados de Florencia hayan pedido una revisión del caso.

Los amigos y familiares de Natalia, que dejó huérfano a un niño de 11 años, se manifestaron frente al juzgado de San Lorenzo pidiendo justicia y que la detenida sea trasladada al Buen Pastor.

Natalia fue atropellada en la madrugada del 4 de octubre, sobre la avenida Mariscal López.