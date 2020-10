Conductor que habría matado a joven delivery fue imputado e irá a la cárcel

El comisario Pedro Babera, jefe de la Comisaría 10ª Metropolitana, manifestó a Última Hora que Rojas fue imputado este martes y que ya tiene orden para ser remitido a una penitenciaría, tras el fallecimiento del joven Roberto Paul Sanabria Carissimo, de 24 años.

Explicó que primeramente debe ser llevado al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional y que para eso este miércoles será sometido al test del nuevo coronavirus (Covid-19).

"El oficio dice que debe cumplir prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, pero eso ya depende del Ministerio de Justicia, en donde haya lugar disponible le van a recibir", expresó el jefe policial.

Fiscalía podría ampliar imputación

Por su parte, la fiscala Karina Caballero explicó que por la gravedad del hecho y por la circunstancias en el que ocurrió solicitó al Juzgado la prisión preventiva, además de una caución real adecuada a los efectos de sujetar al imputado al proceso.

Manifestó que, en principio, la carátula de la causa investigada es por homicidio culposo, pero puede variar si surgen otros elementos y si hay otros involucrados cuyas identidades aún no conoce.

Dijo que aún le falta recabar imágenes de circuito cerrado para ver el trayecto de la camioneta, como así también aguarda informe del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional que hizo una planimetría, también las fotografías recabadas del lugar del hecho y un informe completo técnico sobre lo ocurrido.

"Lo rápido que uno se percata al llegar al lugar de los hechos es que ahí ocurrió un homicidio culposo en principio, con el transcurso del tiempo, en esta semana, cuando tengamos acceso a los circuitos cerrados tendremos más claro para ir avanzando", expresó en conversación con C9N.

Manifestó que tiene información de que algunas personas subieron al vehículo involucrado en el percance y que no tiene la identidad de esas personas, por lo que realizará las pesquisas necesarias para obtener las identidades.

Fatal accidente.mp4 Una cámara de circuito cerrado captó el momento del fatal accidente. Video: Gentileza.

El caso

Roberto Paul Sanabria Carissimo, de 24 años, oriundo de San Pedro del Paraná, del Departamento de Itapúa, falleció el domingo pasado a las 23.20, aproximadamente, luego de ser atropellado por una camioneta en la avenida Santa Teresa y Madame Lynch, de la ciudad de Asunción.

El accidente ocurrió en el momento en que Sanabria, quien se desempeñaba como delivery, realizaba su último reparto a bordo de su motocicleta.

Norberto Ferreira, tío de la víctima fatal y abogado de la familia, explicó que el conductor de la camioneta arrojó positivo al alcotest con un resultado de 0,73 mg/l.

"Este joven en estado etílico, en sentido contrario a él ingresa, lo atropella dándole muerte de forma instantánea; como familia nos constituimos al lugar y encontramos a Paul tirado en el suelo, algunos testigos nos comentaron las circunstancias de lo acontecido y vieron dentro de la camioneta del joven bebidas alcohólicas", expresó.

Mencionó además que los familiares del supuesto autor se constituyeron en el sitio y "trataron de limpiar la escena" del accidente.

Dijo que dentro de la camioneta iban otras personas y al ocurrir el choque abordaron otro vehículo y se dieron a la fuga.

Trabajaba para estudiar Arquitectura

Por su parte, Yanina Ferreira, pareja del joven fallecido, contó entre lágrimas que está muy mal porque tenían muchos planes y que el sueño del joven fallecido era estudiar Arquitectura.

Relató que el domingo pasado Roberto Sanabria tenía que salir a las 23.00 de su trabajo, sin embargo, le salió un pedido a las 22.55.

"A las 23.07 le mensajeé preguntándole si ya venía, porque teníamos que despertarnos a las 6.00 el lunes y a las 23.09 me dijo: 'enseguida voy', yo estaba revisando mi celular, me quedé dormida y me desperté a las 0.00. Me extrañó que no estaba, le llamé, no me contestaba y tres minutos después golpeó mi puerta su compañero de trabajo para darme la noticia", relató.

Afirmó que estaban preparando muchas cosas y que hace dos años viven juntos. Contó que el año pasado el joven no pudo estudiar la carrera de Arquitectura debido a su horario laboral.

Dijo que inclusive ya compró algunos materiales para su carrera, luego de encontrar un mejor trabajo.

"Él era demasiado bueno, él creía que todo el mundo iba ser igual que él. Siempre le decía que se cuide cuando manejaba por más que tenga preferencial, porque acá nadie respeta a las motos", manifestó.

Aseguró que el responsable del fatal accidente no se comunicó con la familia.