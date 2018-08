Condenan a ex vicepresidente argentino Boudou por caso Ciccone

El ex vicepresidente argentino, Amado Boudou, recibió la condena de cinco años y 10 meses de prisión, una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública por el caso de la compra de la empresa calcográfica Ciccone.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires, dio así por acreditado que Boudou y su socio José María Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica mientras el primero era ministro de Economía con el fin de obtener un contrato con el Estado por la impresión de billetes y documentación oficial, informó EFE.

Lea más: Piden llevar a juicio a Boudou

Durante sus últimas palabras en el juicio, el ex vicepresidente se declaró víctima de una persecución por haber querido "transformar la realidad" del país y aseguró que la acusación de cochecho "no tiene ningún asidero, ni ningún vínculo con la prueba porque no existió".

Boudou fue detenido en noviembre del 2017 por el caso Ciccone. El procurador federadl Jorge Di Lello había solicitado la medida al juez encargado del expediente, Ariel Lijo.

La empresa calcográfica Ciccone estaba en quiebra desde el 2010 por deudas impositivas que le impedía celebrar contratos con la administración pública, de acuerdo con medios argentinos.

El ahora condenado también tuvo otras causas, una por la falsificación de documentación para transferir un automóvil, en la que fue absuelto y otra por un posible caso de lavado de dinero, cuya investigación continúa.

Boudou fue ministro de Economía del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desde el 2009 hasta el 2011. En las elecciones presidenciales del vecino país fue electo como vicepresidente, compañero de fórmula de Fernández, actual senadora de la Nación.