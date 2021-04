Concepción: Queman retiro ganadero en Paso Barreto

El retiro fue totalmente quemado, mientras que no se registraron mayores perjuicios en animales de la estancia.

El comisario Crescencio Portillo informó que, por el momento, se descarta que el ataque provenga de grupos criminales que actúan en el Norte, ya que los autores llegaron al lugar y preguntaron por el capataz.

Uno de los trabajadores de la estancia, quien también es hijo del capataz, fue maniatado y violentado por los delincuentes. No obstante, resultó ileso tras el percance.

“Estas personas vinieron a preguntar por el capataz y probablemente esté relacionado por hechos de abigeato, no sabemos con qué intención llegaron, pero el capataz no se encontraba”, explicó el agente.

El jefe policial también mencionó que los atacantes serían lugareños de la zona, ya que en 2012 la estancia también fue atacada y, hasta la fecha, continúa trabajando el mismo capataz.

“Estamos con la gente de la FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) investigando mayores detalles y no se encontraron rastros de disparos”, agregó el comisario.

Por otra parte, Lizando Coronel, trabajador e hijo del capataz, manifestó que fue maniatado por los atacantes, quienes en todo momento le preguntaron por su padre.

“Entre cinco más o menos vinieron, yo escuché que los animales se asustaron y me levanté a mirar, después ya llegaron junto a mí en la oscuridad”, comentó la víctima.

El trabajador relató que los atacantes lo obligaron a tirarse al piso, le pisaron la cabeza y la espalda, mientras le ataban las manos. Además, dijo que los hombres llegaron vestidos de particular, portando escopetas y rifles.

“Vinieron a buscarle a mi papá, pero él no estaba. Después me llevaron hacia la oscuridad y me dejaron ahí. Ellos mataron unas ovejas y después quemaron todo el lugar”, recordó.

Coronel también contó que cuando los delincuentes abandonaron el lugar, pudo liberarse las manos y fue junto a su padre. Posteriormente, salieron del retiro.

Investigadores y agentes especiales se encuentran en la estancia realizando las pesquisas correspondientes para identificar a los autores del hecho.

Otro ataque similar también se registró en la madrugada del domingo en la Subcomisaría 20ª de Frontera Kurusu Ñu, distrito de Concepción. Los atacantes quemaron la camioneta del jefe de la Subcomisaría y una motocicleta patrullera.