Tras el hecho, el político se descargó a través de una publicación en sus redes sociales, donde manifestó que el hecho provino de “un grupúsculo de inadaptados sociales que, evidentemente, fue contratado”, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

“Este bochornoso escenario demuestra, a las claras, que molestan en demasía mis críticas y cuestionamientos a la pésima, ineficiente y corrupta actual administración comunal a cargo de Miguel Prieto, a quien responsabilizo y hago cargo de lo que me pudiera ocurrir a mi integridad física desde este momento en adelante”, añadió Guerín.

Asimismo, también culpó por el hecho al presidente de la Junta Municipal, Pedro Acuña, del sector del oficialismo, a quien calificó de “impresentable” y también lo responsabilizó de lo que le pueda llegar a pasar.

Finalmente, cuestionó la supuesta inacción de la seguridad interna de la Junta Municipal, debido a que —señaló— no se activaron las medidas de seguridad para evitar el ataque. No obstante, enfatizó que con el hecho no lo callarán.

“Antes de debilitarme esta agresión me fortalece aún más y me compromete a seguir luchando por una ciudad más justa y urbanísticamente desarrollada. Mi compromiso es con la ciudadanía, por lo que seguiré denunciando los hechos de corrupción”, resaltó.

Por su parte, desde la Junta Municipal de Ciudad del Este emitieron un comunicado en el cual deslindaron responsabilidad del sector oficialista y repudiaron las agresiones contra el concejal. Asimismo, se solidarizaron con Guerín y aseguraron que la institución “desalienta todo hecho de violencia o vandalismo”.

“La Junta Municipal es una institución que fomenta el respeto, la tolerancia y la democracia, sin importar los colores o el movimiento político. Los concejales se solidarizan con el concejal agredido y se comprometen a buscar medidas paliativas de seguridad, para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir”, finaliza el escrito.