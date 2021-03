Concejal de Asunción criticado por aglomeración y no usar tapabocas en acto político

Alvarenga aparece en el video con su tapabocas en mano y en medio de una importante cantidad de personas por encima de las recomendaciones sanitarias de evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento social y el uso obligatorio de tapabocas en espacios públicos, establecido por ley.

Los usuarios en redes sociales reclamaron la falta de conciencia de los funcionarios estatales, quienes tienen que cumplir y hacer cumplir las medidas de bioseguridad, sobre todo, teniendo en cuenta el masivo contagio del Covid-19.

Embed La aglomeración de personas está permitida si sos hurrero y chupamedias.



Este irresponsable compravotos es el mismo que publicó una lista con nombres y direcciones de contagiados por COVID-19. pic.twitter.com/u7Y1udb1Qp — Diego Vera (@dieggovera) March 3, 2021

Por su parte, Alvarenga, quien se precandidata para ser miembro de la Junta Municipal capitalina se limitó a contestar algunos tuits diciendo que se trata de una crítica selectiva y que en otros casos similares no se dice nada.

"Yo tenía tapabocas y en el video se ve que me quité para hablar, yo me saco el tapabocas para hablar. Entiendo que hay gente que tenía y otros que no, pero yo solo me saco para hablar frente a la cámara", explicó a Última Hora.

Defendió su gestión y pidió a los medios de comunicación dar la misma difusión para hechos positivos. "Hemos cumplido con todas nuestras propuestas y mucho más, hemos demostrado nuestra capacidad en medio de las crisis política dentro de la Municipalidad", resaltó.

Alvarenga instó a que se le dé el mismo destaque e importancia a las acciones positivas y de impactos favorables para la ciudadanía que se llevan adelante, como son los proyectos ambientales, la inclusión del derecho animal como parte de la familia en una sociedad, la recuperación de espacios públicos y la lucha constante contra la corrupción, como lo hizo desnudando a la administración del ex intendente Mario Ferreiro.

El concejal José Alvarenga argumentó que en todo momento estuvo hablando directamente a la cámara. No obstante, indicó que son cuestionables las aglomeraciones que se dan en varios actos o eventos de manera diaria en el país, no solamente en una seccional, e insta a seguir los cuidados sanitarios pertinentes para cada encuentro.

El edil colorado acusó que la difusión y viralización del vídeo tiene como fin desprestigiar la reunión partidaria. Cuestionó que hubo otros eventos con mucha más aglomeración de personas, pero que los mismos pasaron desapercibidos, como por ejemplo, la boda de Zapag, el "reality show de Efraín Alegre", entre otros.

"Sólo algunos comunicadores y jueces de la ultra moral los que hacen críticas selectivas con el fin de menoscabar y desprestigiarnos".

Nota relacionada: Concejal difunde lista falsa de casos con Covid-19 en Asunción y luego se disculpa

El año pasado, al inicio de la pandemia, el edil también se enfrentó a las críticas de los internautas cuando publicó una lista con supuestos casos confirmados y sospechosos de Covid-19 dentro de cada barrio de la capital del país, pero posteriormente borró la publicación y se disculpó.