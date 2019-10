Con los estadios definidos

Mientras que Argentina se quedó con la final de la Sudamericana, que será en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, choque que será el sábado 7 de noviembre del 2020.

Nuevas reglas. En conferencia de prensa, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dio su opinión sobre la idea de suprimir el gol de visitante en los torneos.

“A mí, personalmente, no me gusta el gol de visitante, pero no premiará mi criterio sino que el del comité técnico”, apuntó.

Según trascendió, fue la Federación Brasileña de Fútbol la que pidió suprimir este recurso, pero Domínguez aclaró cómo se manejará el tema: “No solamente Brasil, lo que propuso el consejo es hacer un grupo técnico que incorpore a representantes de las 10 asociaciones miembros y estudien el mantener o eliminar el gol de visitante. Esto se elevará a una comisión técnica y la deliberación de esa comisión se llevará a la próxima reunión del consejo en noviembre”.

Además, Domínguez reiteró que la Supercopa volvería en el 2020, esto para aportar dos equipos al Mundial de Clubes de 2021 que tendrá un nuevo formato. La idea inicial es que la jueguen todos los campeones de la Copa Libertadores, esto incluiría a Olimpia, se jugaría en dos fases, entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Todo a ser confirmado en el consejo de noviembre próximo.



El mítico Maracaná recibirá la final de la Copa Libertadores del próximo año.



Argentina se quedó con la sede de la final de la Sudamericana 2020.



Copa América y VAR

Ayer también se dio a conocer el logo de la Copa América 2020 que la organizarán Argentina y Colombia en conjunto. El torneo se celebrará del 12 de junio al 12 de julio de 2020 y tendrá un total de 38 encuentros.

El sorteo de los partidos se realizará el 3 de diciembre en Cartagena de Indias, Colombia.

Otro tema que salió fue la homologación del VAR para ser implementado en la Copa América 2020 y las Eliminatorias para Qatar 2022, propuesta que la Conmebol elevará a la FIFA y esta dará su visto bueno para su utilización.



211.100.000

dólares reparte en total la Conmebol este año en premios por la Libertadores, Sudamericana y Recopa.