“Estaba teniendo dificultades para encontrar las palabras (probablemente porque no he dormido) para expresar a Kris por qué no estoy en lo mejor de los estados de ánimo a primera hora de la mañana. Así que me senté con mi café y le dibujé una imagen”, escribió Goff en su perfil de Facebook.

La autora de la historieta mencionó a los medios de prensa que, primeramente, hizo un garabato, pero que la inspiración no se detuvo y dibujó muchos más.

En total fueron cinco los dibujos que muestran a Goff durmiendo junto a su marido, hasta que su bebé se despierta en mitad de la noche y comienza a llorar porque tiene hambre.

En el segundo, se dibujó amamantando al bebé y acostándolo a su lado, todo mientras el hombre seguía durmiendo plácidamente.

En los siguientes cuadros se la ve intentando dormir pero sin resultados, puesto que el bebé no para de moverse y hasta vomita en la cama, situación que tampoco logra despertar al papá.

El dibujo más representativo es el último, en el que se ve a su marido despertar y le dice que durmió de manera excelente, mientras ella no logra conciliar el sueño y encima con los pechos totalmente adoloridos.

La publicación fue furor debido a que muchas mujeres se sintieron identificadas con la situación que vive esta madre, logrando conseguir más de 200.000 compartidos y 62.000 comentarios, informó el medio Todo Noticias.

Ante la gran aceptación, Goff decidió abrir un página en la misma red social a fin de ser una comunidad de padres en que puedan compartir sus vivencias.

Por otra parte, la mamá también defendió a su marido diciendo que no lo culpa por dormir. "La decisión de amamantar exclusivamente fue mía y puedo garantizar que es un padre muy involucrado en muchas otras formas", aseguró.