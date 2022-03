Con creatividad elabora delicados tocados

creatividad. La historia de Jadiyi en el mundo de las manualidades se inició con un juego, a los 7 años. “Mi mamá tenía una cajita con collares rotos, siempre anhelaba tener esa cajita y no me dejaba, hasta que un día a escondidas saqué y me puse a armar esos collarcitos”, cuenta.

A la pequeña Jadiyi le llamaba la atención la combinación de colores; esos collares rotos hacían volar su creatividad. “Desarmaba los mismos collares luego los volvía a armar”.

En medio de materiales en desuso, lo que en su momento inició como un juego, con el tiempo se volvió una oportunidad de negocio.

“Creaba para luego volver a vender. En la vereda de mi casa ponía las pulseritas en un pote de helado vacío con un cartelito, vendía a la gente que pasaba o a las compañeras del colegio”, relata.

Se considera autodidacta, ya que, según menciona, en sus inicios no contaba con internet y sus manualidades se desarrollaban de la creatividad que tenía en mente.

“Me nacía del alma el poder crear sin estar expectante del qué dirán o de cómo se hace, me iba investigando, creo que yo fui mi mejor maestra. Nunca tuve algún maestro, nunca hice un curso o un taller, siempre fui yo la que dictaba los talleres”, expresa.

Durante estos años se cruzaron en su camino varios detractores que la criticaban por sus proyectos.

“Mucha gente me decía que esto no era un trabajo y que yo no tenía algo estable. Hice oídos sordos y continué al punto que dije: 'Yo quiero dedicarme a esto y quiero demostrarle a la gente que esta carrera de subsistencia tiene su porqué y para qué'. Hoy puedo contar orgullosamente que gracias a esto mis dos hijos y mi madre dependen netamente de lo que hago”, declara.

Sueños. Seguir apostando a sus sueños la llevó a crear su propia marca, la que lleva su nombre. Con ella asistió en importantes eventos de moda, como el Asunción Fashion Week.

La emprendedora menciona que a nivel laboral aún tiene metas por cumplir. “Todavía no estoy en el lugar donde quiero estar, tengo todavía muchísimo dentro que quiero explotar”, refiere.

Tiene como propósito montar un taller que pueda exportar no solamente tocados, sino también complementos de autor a diferentes puntos del mundo.

Jadiyi tiene bien en claro que las cosas grandes empiezan con pequeños sueños, y al ver que ella pudo, se dedica a apoyar la iniciativa de otras personas, ofreciendo cursos de capacitación. “No tengan miedo, que este camino no es fácil. Te vas a caer mil veces, pero tenés que levantarte dos mil veces. Es muy complicado empezar a emprender por la inversión que cuesta, pero no hay que tener miedo porque yo empecé con un capital cero, con muchas ganas y con mucha imaginación, trabajando con materiales en desuso para poder hacer complementos, para no dejar de soñar esto que me apasiona tanto”, culmina.



SOBRESALIENTE. Con mucha imaginación y pocos recursos, trabajando con materiales en desuso, Jadiyi Yudis se inició en el mundo de las manualidades.



