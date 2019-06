Comuna busca dar uso a histórico edificio donde funcionaba Hacienda

El lugar está totalmente abandonado desde que Hacienda trasladó su oficina a un local propio ubicado en el barrio Pablo Rojas hace unos 6 años aproximadamente y desde entonces el lugar solo sirve como aguantadero de malvivientes y como un improvisado baño público y vertedero clandestino de basura.

El hecho fue denunciado varias veces por los trabajadores del volantes y mesiteros que tienen sus puestos de trabajo en los alrededores, pero desde la Comuna se informaba que no podían ingresar porque era propiedad perteneciente a otro organismo del Estado.

La intención es darle un uso positivo al edificio que, pese a los años, se encuentra en buenas condiciones, y la idea es realizar allí actividades culturales y habilitar una oficina de la Defensa al Consumidor, donde los turistas puedan ser atendidos.

“Esto era un vertedero clandestino. Recibimos muchas quejas de los vecinos, taxistas, mesiteros y los turistas también se quejan mucho de olor nauseabundo que salía de este lugar y la limpieza era algo necesario, porque es la entrada de nuestra ciudad”, explicó el intendente municipal, el abogado Miguel Prieto Vallejos, que acompañó el trabajo.

Dijo que ya no se podía permitir algo así. “Es la entrada a la ciudad y tenemos que dar una buena imagen por lo menos en cuanto a limpieza. Si no tenemos infraestructura, por lo menos que esté limpio y con las calles bien pintadas se van a dar cuenta de que va a generar una buena imagen generando un impacto positivo”, añadió.

Refirió que están trabajando en un proyecto para mantener limpio el lugar, cuidar los árboles que están en el lugar. “Recuperar los jardines que rodean todo el microcentro y obviamente que se mantenga bien limpio. Vamos a iniciar una fuerte campaña trabajando para concienciar a la gente, distribuir basureros en lugares estratégicos y tratar de mantener limpio. Sé que muchos van a colaborar”, precisó.

Según Prieto, el proyecto, además de cuidar el viejo edificio de Hacienda, es cuidar todo el sector denominado corredor a que abarca el microcentro. “Los taxistas nos van a ayudar a mantener limpio esto, son ellos los que ven todo lo que ocurre en el centro. Este era un lugar donde se escondían asaltantes y donde la gente inescrupulosa tiraba su basura. Vamos a disponer para que un equipo de seguridad cuide este sitio”, acotó.

Alison Anisimoff, responsable de la Dirección de Transporte de la Municipalidad, comentó que más de 50 personas fueron movilizadas para la tarea de limpieza, incluyendo funcionarios municipales, de una empresa de recolección de basura y conductores de los camiones recolectores.

“Nos llamaron personas que trabajan en los alrededores de este lugar y nos pidieron para que ingresáramos a ver el interior del lugar y realmente no me esperé encontrar este vertedero de basura. Me dijeron que a todas las administraciones pedían para que se limpie y siempre recibían la respuesta de que no le correspondía, claro que sí. Estamos hablando de la entrada al país, de la primera imagen que ve el turista”, comentó.