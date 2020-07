Compatriotas dejan albergues en lamentables condiciones

González lamentó que muchos repatriados no cumplen con su rol de mantener la limpieza en el lugar.

“Mantenemos un promedio de 60, llegamos a 70 albergues, se redujo, conseguimos otros, también es dinámico ese numero, pero principalmente por lo siguiente, desde el comienzo lastimosamente por la manera en que dejan los albergues los compatriotas entonces los propietarios de esos lugares del sector privado, porque las unidades militares no tienen mucha opción pero sus propietarios nos manifiestan en que por las condiciones en que dejan los compatriotas ya consideran que cumplieron con el Gobierno y con su país y ya no quieren prestar, y también por nuestra fase 3 que permite que esos lugares que estaban sien do utilizados como albergues puedan volver a su actividad habitual en el ámbito comercial, entonces los propietarios nos dicen que ya van a utilizarlo en su labor habitual y es perfectamente comprensible”, expresó.

Consultado si están en condiciones para recibir a más compatriotas en el país, afirmó que sí están preparados para hacerlo. Dijo que pasaron tiempo sin un presupuesto propio y las instituciones que forman parte del Centro de Coordinación Interinstitucional estuvieron solventando los gastos que representa la estadía de los repatriados.