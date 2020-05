Comienza una semana decisiva para avanzar de fase en la cuarentena

La primera fase arrancó el pasado lunes 4 de mayo con la habilitación para circular de personas que trabajen en industrias: fábricas en general y talleres mecánicos; así también la construcción tanto obras públicas como civiles, en su primera etapa de cimiento y estructura. La lista incluyó la actividad física individual y servicio de delivery y cobranza.

“En lo que va de mayo tenemos poco más de 20 casos, que fueron contagiados en territorio paraguayo, a excepción de los paraguayos que vinieron del exterior. La curva está bajando, pero no hay que bajar la guardia”, dijo el pasado sábado el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en Telefuturo. El secretario de Estado sostuvo que “vamos muy bien”, por lo que incluso no descartó adelantar la incorporación de ciertos sectores que no se encontraban originalmente en la fase 2.

El comportamiento de la ciudadanía será esencial esta semana para el efecto. De hecho, las autoridades instan a la población a respetar las normas sanitarias. Un punto resaltante en esta primera fase fue el acatamiento de la mayoría en el uso de tapabocas y la respuesta positiva de los negocios, que se pusieron a punto en cuanto a la exigencia del protocolo sanitario.

Asimismo, el hecho de que los hospitales registren poco movimiento y la baja demanda de atención en cuanto a enfermedades respiratorias es otro punto a favor para la implementación de la fase 2.

La segunda fase tiene previsto arrancar el 25 de mayo con la reapertura de tiendas comerciales hasta 800 m2. Todo tipo de comercio, excepto aquellos que estén aglomerados en centros comerciales y compartan espacios comunes. Se aclaró que no podrán abrir aún los paseos comerciales, centros comerciales tipo shopping o galerías, aunque esto está por verse habida cuenta de la queja de este sector

También estarán habilitadas en esta fase oficinas corporativas, construcción con obras civiles en general. Deportes profesionales y eventos culturales en ambos casos sin espectadores

De igual forma, se debe adoptar vivir en “modo coronavirus”, con medias de higiene como lavado de manos y uso de mascarillas, distanciamiento físico, no compartir utensilios, no compartir mate y tereré.