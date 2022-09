Comercios de Palma realizan mejoras y opinan sobre hacerla peatonal

No obstante, varios comerciantes consideraron que la medida de una peatonal debe ser solo los fines de semana. Sin embargo, otros piden que sea permanente, como en otras capitales del mundo. Locatarios y visitantes solicitan, además, mejorar el área de estacionamiento, que es uno de los grandes problemas en capital.

“Abogamos por una Palma peatonal los fines de semana. Ya contamos con el apoyo de la policía y esperamos el suyo. El sábado 24 estaremos conmemorando la llegada de la primavera. Queremos un lugar de esparcimiento y para ello invitamos a quienes sean artesanos, músicos, artistas que necesitan un lugar para exponer su talento, que vengan a Palma”, se describe en el posteo de la página de la tienda de calzados Bazzar, local que con creatividad devolvió color a la ahora atractiva esquina de Palma y Ayolas.

En Palma y 15 de Agosto Unicentro colgó banderines y la nueva tienda Surcos se apunta con un espacio de descanso para visitantes. Mientras, la Comuna deslinda responsabilidades y busca culpables por la dejadez del Casco Histórico.

Solo fines de semana

Para los vendedores ambulantes y algunos negociantes de locales permanentes, la peatonalización solo será conveniente los fines de semana ya que consideran que entre semana el tráfico sería un caos, además de la falta de estacionamiento.

El vendedor Francisco Ferreira indicó que si se quiere peatonalizar se debe buscar suficiente estacionamiento. “No hay estacionamiento o si hay están los cuidacoches que muchas veces molestan, rayan el vehículo. Hay muchos factores que influyen para que una persona estacione su vehículo y salga a caminar en el centro: tiempo, dinero y exposición a la inseguridad. Los fines de semana puede ser peatonal, pero si se aplica entre semana se va a matar el centro”, afirmó.

Calle Palma Foto Rodrigo setiembre RVR_3788_37285729.jpg Comerciantes de calle Palma invierten en el hermoseamiento de la zona. Foto: Rodrigo Villamayor.

Varios cambistas, testigos de los años de esplendor del centro de la capital donde hoy predominan los locales abandonados y edificios patrimoniales en ruinas, señalan por su parte que en todos los periodos municipales se ha probado la peatonalización, pero, según ellos, no resultó.

“Si quieren hacer peatonal debe ser desde el sábado a partir de las 12:00 hasta domingo a la noche. Entre semana si es peatonal todo el tráfico se va a trancar. No hay suficiente estacionamiento”, comentó Tito Almada, cambista que se encuentra cerca de 40 años en la zona.

El comerciante del rubro de joyería, Rafael Recalde, indicó que es fundamental que con la peatonalización existan actividades. También refirió el problema de aparcamiento.

“Los zorros grises de la PMT (Policía Municipal de Tránsito) se encargan de expulsar a la gente del centro. En mi caso tengo clientes que no estacionan por falta de lugar, me llaman para que les pase el pedido y en ese proceso de que salgo, entrego los productos y me pagan ya aparecen los zorros poniendo cepo e intentando coimear”, desglosó.

Peatonal permanente

Por otro lado, desde la Asociación de Bares del Paraguay (Asobar) señalan que lo ideal es que la medida de peatonalizar una arteria sea permanente ya que, aseguran, ello implicará mayor movimiento comercial por la circulación de potenciales clientes. “Esta es la única capital del mundo que no tiene peatonal. Debe ser permanente si no, no tiene sentido. Va a funcionar más mientras la gente esté circulando y va a entrar a los locales”, comentó el presidente de Asobar, Augusto Insfrán.

Indicó que siempre aparecen las promesas, por parte de las autoridades, de levantar el centro. “Pero realmente los que estamos conviviendo todos los días con el centro somos nosotros, y es muy difícil por la inseguridad y la falta de actividades e incentivos para que la gente venga, pero lo hacemos”.

calle palma rodrigo setiembre RVR_4115_37288330.jpg Vista parcial de una zona de calle Palma, en el microcentro de Asunción. Foto: Rodrigo Villamayor

Lamentó las condiciones en que se encuentra la capital que en las próximas semanas recibirá a miles de turistas extranjeros para los Juegos Suramericanos Odesur.

Seguridad, limpieza y actividades citó que son claves para la ciudad. “No tenemos una sola plaza emblemática sobre la que podamos decir que es un ejemplo para replicar en todas las otras. Eso da una señal de que la Municipalidad de Asunción no tiene luego la intención”, expresó.

Insfrán consideró que en cada periodo municipal aumenta el deterioro del Casco Histórico. “Esperamos que se levante de una vez por todas, y que los padres del centro se hagan cargo de su hijo”, sentenció