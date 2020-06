Colin Kaepernick llevará su vida a Netflix en una serie junto a Ava DuVernay

Kaepernick será productor de esta serie junto a Ava DuVernay, directora afroamericana que ha destacado por su compromiso con las reivindicaciones negras en cintas como Selma (2014) y 13th (2016) o la serie limitada When They See Us (2019).

"Con su acto de protesta, Colin Kaepernick encendió una conversación nacional sobre raza y justicia con consecuencias de gran alcance en el fútbol americano, la cultura y para él personalmente", dijo DuVernay.

La directora se refiere a la protesta que comenzó Kaepernick en 2016 durante el himno estadounidense que se interpreta antes de los partidos, que el entonces jugador de los 49ers de San Francisco decidió escuchar arrodillado para criticar la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos.

Este gesto pacífico de protesta desencadenó una enorme polémica en Estados Unidos y, posteriormente, llevó a la marginación de Kaepernick, quien, pese a ser un jugador muy destacado, no fue contratado por ningún equipo de la NFL a partir de la siguiente temporada.

Al mismo tiempo, el gesto de arrodillarse se convirtió en un símbolo antirracista tal y como se ha visto en las recientes manifestaciones de Black Lives Matter que han recorrido EEUU por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía.

"La historia de Colin tiene mucho que decir sobre identidad, deporte y el resistente espíritu de protesta y resiliencia", añadió DuVernay.

"Demasiado a menudo vemos la raza y las historias negras contadas a través de la mirada blanca", comentó Kaepernick.

"Buscamos dar una nueva perspectiva a las diferentes realidades que los negros afrontan", agregó.