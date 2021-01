Ciudadanos hacen vigilia por nuevo juicio que debe enfrentar clan OGD

Integrantes del grupo Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) señalaron que están en vigilia observando atentamente el papel de la Justicia, que hace pocas semanas blanqueó a OGD y otros en el caso audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Sucede que el lunes pasado, el Tribunal de Sentencia –integrado por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera– había suspendido el juicio, ya que el abogado del ex senador estaba en aislamiento por Covid-19. Esta vez, el juicio es por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

La acusación de la Fiscalía se basa en un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en agosto del 2018, donde se reportaron operaciones sospechosas con relación a González Daher y su hijo, ya que no coincidían las ganancias declaradas. El enriquecimiento de OGD sería por G. 6.000 millones, y de González Chaves, por G. 51.000 millones más unos USD 82.000. Además, sus cuentas bancarias no aparecen en su declaración.

EN ALERTA. “Nos hemos enterado por los medios de que habían presentado un pedido de suspensión del juicio porque la familia González Chaves se encontraba con Covid-19 positivo. Me apersoné en la Secretaría del Tribunal Especializado de Delitos Económicos, de la jueza Yolanda Portillo, y la actuaria me informó que en esa secretaría no había llegado ningún pedido similar al cual se mencionaba en los medios, y que si no hubiere inconveniente por parte de los procesados el Tribunal está preparado para realizar el juicio vía telemática”, comentó la abogada Aidé Vera, de CACE.

Agregó que están en vigilia ciudadana para controlar y exigir que esta vez la Justicia haga su trabajo. La vigilia es frente al Poder Judicial, con varias organizaciones presentes exigiendo justicia. La jurista señaló que no aceptarán la impunidad a la cual nos tienen acostumbrados.

“Sabemos que el impresentable OGD e hijo buscarán la manera de no someterse a la Justicia, pues las reiteradas chicanas así lo confirman. Más temprano que tarde deberá llevarse a cabo el juicio oral de ambos procesados”, expresó.

Vera advirtió a los jueces y fiscales que serán escrachados por la ciudadanía si siguen otorgando impunidad a los delincuentes de cuello blanco. Reiteró que la convocatoria es frente al edificio del Poder Judicial, donde habrá presentaciones musicales invitando a la gente a exigir justicia y expresar su repudio por tanta corrupción, para que el reclamo no quede en las redes sociales, “sino que nos acompañen en estas acciones ciudadanas en el combate a la corrupción”.

Aidé Vera insistió que espera “justicia de la Justicia”. “Que se reivindique con la sociedad paraguaya, pues en estos últimos tiempos nos han entregado impunidad vestida de sentencia. Ya no aceptamos la benevolencia de los encargados de hacer justicia, ni la complicidad con los delincuentes”, subrayó.