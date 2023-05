City celebra con triunfo

Luego de que despachara sin atenuantes al Real Madrid, Pep Guardiola dejó en el banco de suplentes a jugadores como Erling Haaland, Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodrigo Hernández, Bernardo Silva, Rubén Dias y Ederson Moraes, de quienes no necesitó para imponerse a los Blues.

El autor del gol de la victoria fue el argentino Julián Álvarez, quien a los 12’ ya encaminó la victoria Citizen.

"Es irreal esto", dijo Haaland después del partido. "No sé qué decir, no había planeado nada. Me veis sonreír mucho porque estoy muy contento", aseguró.

Brighton a Europa. Con Julio Enciso jugando los primeros 45’, Brighton venció 3-1 al Southampton, con lo que se aseguró el pase a la Liga Europa de la próxima temporada. Esta será la primera vez en su historia que el club compita en Europa, en 121 años de vida institucional.



campeonatos ingleses acumula el City. 1937, 1967, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023.



Venció 1-0 a Chelsea en el día de la celebración de su nuevo título.