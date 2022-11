“Eso implicó un desafío muy grande para el equipo quirúrgico, debido a que la niña estuvo conectada a un corazón artificial por mucho tiempo, la cirugía es mucho más compleja, mucho más prolongada", enfatizó el profesional.

En ese sentido, el médico resaltó la importancia de permitir la donación de órganos y recordó lo complicado de conseguir donantes, sobre todo para los casos pediátricos.

Melgarejo mencionó también que actualmente un niño de 4 años con una cardiopatía dilatada, otro de entre 7 y 8 años y un adolescente de 16 o 17 años son los que se encuentran a la espera de un corazón.

Dijo que hasta la fecha se tuvieron siete niños en total conectados a un corazón artificial, de los cuales cinco de ellos lograron acceder al trasplante. Resaltó el avance que tuvo la medicina cardiovascular pediátrica en el país.

Asimismo, manifestó que lo ideal siempre es que los pacientes no tengan que ser conectados al corazón artificial, pero afirmó que esto generalmente se emplea debido a que no se consigue el órgano y el afectado ya no puede seguir esperando.

Cuidados de Anita tras alta

Seguidamente, el jefe de Cirugía Cardiovascular resaltó nuevamente el caso de Anita, quien ahora tendrá una segunda oportunidad de vivir, gracias a los familiares del donante que dijeron sí a la donación.

Señaló que ahora la paciente debe contar con cuidados especiales que son indicados de acuerdo con los protocolos del posoperatorio, como la higiene, tomar la medicación correctamente, realizar la fisioterapia y los controles correspondientes.

“Nos llena de satisfacción, por la paciente, por la familia y por todo el equipo médico que trabajó intensamente por llegar a este objetivo final”, expresó el profesional de la salud.

Durante la conferencia de prensa también estuvo presente la pequeña Nahiara, quien pocos meses atrás también fue sometida a un trasplante de corazón, tras haber estado conectada a un órgano artificial. La niña retornó a su vivienda a finales de agosto y actualmente ya lleva una vida casi normal.

Emotivo acto para recibir a Anita

Tras 15 días del trasplante de corazón, este jueves Anita recibió su alta médica y ya regresa a su casa aferrada a la vida y en medio de lágrimas de felicidad de sus familiares, quienes emprendieron una caravana de camino a su vivienda.

Mientras tanto, allegados, vecinos y amigos de la familia —que están expectantes y a la espera de la pequeña— prepararon un ambiente de mucha alegría, con globos y carteles pegados en las casas de todo el barrio Zeballos Cué.

El final feliz se da tras una larga batalla de la niña a la espera de su nuevo corazón y tras haber permanecido por 80 días conectada al corazón artificial.

Además, todo fue posible gracias al gesto altruista de una familia que tomó la decisión de donar los órganos de su ser querido, pese al difícil momento por su partida. El donante fue una persona que vivía en el mismo barrio que Anita.