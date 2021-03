Cintas de varios géneros pueden ser vistas en las salas locales de cine

Godzilla vs. Kong. La esperada cinta llega el próximo jueves.

Pánico en las alturas se titula el gran estreno que presentan esta semana las diferentes salas locales de cine. La película que se suma mañana a la cartelera se trata de un thriller de 85 minutos de extensión, que acompaña a cinco jóvenes que eligen celebrar de una manera distinta la víspera del Año Nuevo, al aventurarse en pasarla en la cima de una montaña. Sin embargo, el grupo de personas queda atrapado en un teleférico.

Lo que inició como una celebración poco a poco se convierte en la peor pesadilla de los aventureros. El frío, la altura y el terror a una muerte lenta hacen aflorar la verdadera esencia de los encerrados. Dirigida por el cineasta Tigran Sahakyan, se trata de una producción cinematográfica de origen ruso. SIGUEN EN CARTELERA. Además de los estrenos que se suman a la cartelera mañana, una serie de otras películas todavía pueden ser vistas en los diferentes cines locales. Como la aventura cinematográfica de los clásicos personajes de dibujo animado, Tom y Jerry. Con una historia ambientada en un hotel, la cinta que mezcla animación y live action relata cómo se conocieron el gato y el ratón más populares del entretenimiento. Con 101 minutos de duración, la propuesta cuenta con un elenco conformado por nombres como Chloe Grace Moretz y Michael Peña. Asimismo, otra propuesta que sigue en cartelera se trata de la nueva animación de Disney titulada Raya y el último dragón, que presenta a una guerrera que está determinada en encontrar al último dragón existente para restaurar la paz entre los pueblos que integran el reino de Kumandra. Con 114 minutos de extensión, la cinta cuenta con la dirección de Don Hall y Carlos López Estrada. La adaptación cinematográfica del videojuego Monster Hunter también es otra propuesta en exhibición en los cines locales. Con 107 minutos de extensión, la cinta acompaña a la teniente Artemis, interpretada por la actriz Milla Jovovich, quien junto a la brigada de élite que dirige es transportada a un mundo paralelo en el que habitan los monstruos. Junto a su equipo, ella deberá enfrentar a las temibles criaturas para sobrevivir mientras busca una forma de regresar a la tierra. Igualmente, aún puede verse en las salas de cine el drama Pequeños secretos, que presenta a un sheriff y un detective que deciden colaborar juntos en la búsqueda de un astuto asesino en serie. Con 127 minutos de largo, el filme cuenta con las actuaciones de Jared Leto, Denzel Washington y Rami Malek. PRÓXIMO ESTRENO. La próxima semana llega uno de los estrenos más esperados del año, el encuentro que pondrá frente a frente a dos titanes del cine. Se trata de Godzilla vs. Kong, que desembarca el jueves 25 a las salas locales, con una historia ambientada en una tierra en la que los humanos conviven con los monstruos. En esta realidad, la organización Monarch emprende una misión en un terrero desconocido para recabar datos sobre el origen de los dos titanes, mientras estos se cruzan y desatan una batalla en la que medirán su poder. Oscar. El pasado lunes la Academia de Hollywood dio a conocer la lista de los nominados a la 93ª edición de los premios Oscar. Algunas de las cintas convocadas ya cuentan con fecha de estreno en Paraguay. La primera en llegar, el jueves 1 de abril, se trata de Judas and the black Messiah, que cosechó 6 nominaciones en las ternas de actor de reparto, con dos convocatorias, además de música, cinematografía, guion original y mejor película. La siguiente en llegar es Promising Young Woman, que podrá verse desde el jueves 8 de abril. La cinta disputará la estatuilla en las ternas de actriz, edición, guion original, dirección y mejor película. La favorita de la premiación, la cinta Nomadland, también se podrá ver en las salas locales desde el 15 de abril. La película disputará seis estatuillas doradas, en las ternas de actriz, cinematografía, edición, guion adaptado, dirección y mejor película.





A saber



Título: Pánico en las alturas.

Género: Thriller.

Duración: 101 minutos.

Dirección: Tigran Sahakyan.

Elenco: Irina Antonenko, Mikhail Filippov, Anastasiya Grachyova, Vladimir Gusev, Denis Kosyakov y Andrey Nazimov.



Próximos estrenos:

-Godzilla vs. Kong (jueves 25).



-Judas and the Black Messiah (jueves 1 de abril).



-Promising Young Woman (jueves 8 de abril).



-Nomadland (jueves 15 de abril).