Son cuatro grabaciones cortas de una conversación que se viralizó por las redes sociales; coincidentemente, la jefa del Departamento Antitrata de Personas dispone el levantamiento temporal de la Oficina Regional, con la orden de que todos deben presentarse este miércoles 2 de febrero en Asunción.

En los audios la subordinada le explica que no podía aportar los Gs. 300.000 que supuestamente deben poner como personal de la Oficina Regional, ya que no disponía de ello, porque debía comprarle medicamentos a un familiar enfermo que necesitaba para su tratamiento, así como sus deudas y gastos propios del trabajo que realizan.

La misma también dejó entrever que en la capital del país, donde está la oficina central, también se realiza la recaudación ilegal. La mujer señaló que allí aportaban solamente Gs. 100.000, por lo que no tenía problema para colaborar.

“Yo no puedo aportar, porque no tengo nomás, porque cada vez que yo tengo, yo aportaba; dos meses por ejemplo, tres meses yo aporté, porque yo sí tenía. Pero, la ndarekóiramo mba’éicha reipota ame’ê, y si vamos a tener problema mi comisario principal che mondonte Asunción pe, en base central nomás. Ahí nosotros, por ejemplo, aportamos cien mil nomás y el cien mil sí che a'aporta porãta, porque…”, refiere uno de los audios.

En el otro audio le señala a la jefa que todo lo que está de acuerdo con la ley ella estaba dispuesta a acatar. “Todo lo que está en la ley, sí yo voy a hacer, cuando usted me dice, cualquier cosa a su orden, a su orden”, señala la que sería la subordinada.

Luego se escucha que la oficial superior le señala que tenía que poner, prestar o conseguir eso y le dice “tenés que adaptarte”, a lo que responde “pero no dice ahí que el superior te pueda pedir dinero…”. Nuevamente se escucha una parte inentendible, excepto la frase “vos tenés que adaptarte acá”, a lo que vuelve a responder “pero no tengo, no tengo, no puedo yo”.

La resolución de la jefa Antitrata, comisaria principal Martina Ramona Trinidad Ortellado refiere que el levantamiento será temporal, por lo que solicitó un inventario general, cierre y lacrado de la Oficina Regional, con todas las documentaciones y mobiliarios y la presentación de la dotación completa para el miércoles a la oficina central, para recibir instrucciones.

La comisaria Trinidad Ortellado no atendió las llamadas, ni respondió los mensajes dejados en su número.