Chris Evans, ¿en busca de una esposa?

El actor que encarna al Capitán América en la famosa saga de Avengers (Los Vengadores) está soltero hace casi un año, desde que terminó su relación con la actriz y humorista Jenny Slate en junio del 2018.

“Quiero una esposa e hijos. Me gustan las cosas ordinarias y estar en casa; realmente lo deseo. Quiero tallar calabazas y decorar árboles de Navidad”, expresó el actor en una reciente entrevista a Men’s Journal.

Dentro del historial de conquistas de Evans, además de Jenny Slate, figuran Sandra Bullock, Jessica Biel, Christina Ricci y Minka Kelly.

Sin embargo, reveló que Jennifer López fue su amor platónico durante muchos años. El actor contó lo nervioso que se puso la primera vez que coincidió con la latina.

"Estaba pensando: 'no seas molesto, no seas molesto, cállate Chris, solo cállate. No seas un imbécil. No digas nada, porque no sabes qué decir'”, relató.

Evans se despidió del personaje de Steve Rogers el pasado jueves, tras el estreno de la ultima parte de la saga Avengers: Endgame.