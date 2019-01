Chivas y el Pepe con un puntaje ideal

El Pepe llamó la atención por las restricciones que impuso a sus jugadores, que no pueden usar los celulares en las concentraciones ni antes de los partidos. “En el vestuario no me gusta que el jugador use teléfonos. Me gusta que estén ya hablando de lo que va a pasar en el juego, que hablen de lo que puede suceder en 90 minutos. Hay muchas cosas que este equipo cambió y esperemos que sea para bien”, afirmó.

Atlas, con Osvaldo Martínez jugando todo el partido, derrotó 3-1 a Lobos BUAP y suma 7 puntos, al acecho de Chivas.

Hoy también juegan: Toluca vs. Tigres (15.00) y Querétaro vs. León (19.00), por la cuarta fecha del Clausura.