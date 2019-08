Chats revelan que Joselo y Velázquez presionaban juntos

El 3 de junio de 2019 el vicepresidente escribió a Ferreira para preguntarle “cómo estamos en nuestra venta de energía”, a las 13.24. Acto seguido, Velázquez le envía su ubicación, en Frankfurt, Alemania, y le menciona que está camino a la ciudad de San Petersburgo, Rusia.

Ese mismo día, Joselo Rodríguez escribió a Félix Sosa, en ese entonces director de Gestión Regional de la ANDE, el séptimo lugar en jerarquía dentro de la empresa estatal. Rodríguez se presentaba como asesor de Velázquez y al mismo tiempo como representante de la empresa brasileña Leros, interesada en comprar energía.

Rodríguez le pregunta a Sosa si podía retirar ese día el “borrador”, porque al día siguiente vendrían de “Brasil interesados en seguir avanzando”. Joselo se refiere al borrador de la carta de intención que debía presentar Leros a la ANDE para empezar una futura relación comercial.

A las 13.46, apenas unos 20 minutos del mensaje de Velázquez a Ferreira, Rodríguez le escribe a Sosa lo siguiente: “Ahí me comenta el jefe que le escribió al presidente Ferreira”. Es decir que Rodríguez sabía sobre los mensajes de Velázquez, quien en ese momento estaba en Europa.

Esto hecha por tierra la versión del vicepresidente, quien asegura que Rodríguez no era cercano suyo, que no era asesor de ningún tipo y que él no participó de la negociación de la compra de energía

NÚMERO OCULTO

Por otro lado, otro chat de Rodríguez a Sosa también muestra que el joven que se presentaba como abogado utilizaba otro número de teléfono para comunicarse con altos mandos de la ANDE.

Rodríguez dijo a la Fiscalía que utilizaba el número (0981) 675-085, pero no mencionó que también usaba el (0991) 923-429. En el chat le dice a Sosa que le va a llamar desde esta otra línea por WhatsApp –que es más difícil de grabar– para comunicarle la “postura oficial de la vicepresidencia y presidencia” de no incluir el punto 6 en el acta bilateral entre Paraguay y Brasil sobre Itaipú. Posteriormente, Rodríguez envía por escrito también la misma posición. Ese mensaje fue reenviado por Sosa a Ferreira.

