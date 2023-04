Chantaje: Exigen desembolso de subsidio para levantar regulada 

‘‘Si se paga y estamos al día, vamos a tener la normalidad en el servicio. Si el Gobierno cumple, nosotros cumplimos’’, dijo Mallada en conferencia de prensa alegando que la falla por las reguladas estuvo en la falta de pagos. ‘‘Las que estuvieron subsidiando este sistema durante todo este tiempo fueron empresas de transporte y no el Gobierno”, mencionó.

Reconoció que el sistema está colapsado, está en ‘‘terapia intensiva’’, necesita oxígeno porque ‘‘ya no da más’’ y que lo único que se pide es el pago adeudado y que esta postura no es ninguna amenaza, pero si en ocho días no se cumple sería imposible seguir operando. Una vez que el Gobierno libere los USD 6.000.000 –aseguró Mallada– en 15 a 30 días funcionarían de nuevo 370 buses que están fuera de circulación. Sin embargo, contradictoriamente, volvió a negar las reguladas.

Dijo que en marzo todas las empresas prestaron el servicio y esos números están disponibles, pero lo que corresponde a partir de marzo se cobra recién en agosto, siendo que actualmente se debe por cinco meses.

Pidió que el subsidio del pasaje sea para el ciudadano y que el sistema de tarifa ya no sea por pasajeros pagados, sino por kilómetros para todas las empresas. Indicó que el subsidio al pasajero puede darse por medio del billetaje electrónico que debe ser nominal, a nombre y apellido del usuario. Agregó que está a favor de la investigación de denuncia de pasajeros fantasmas.

También Cetrapam solicita a la Fiscalía que investigue las validaciones irregulares que se denunciaron.