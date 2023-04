Celeste lanza billetes a Bachi para “comprar votos” en pelea electoral

Esto generó la reacción, posteriormente, del cartista Bachi Núñez, quien sostuvo que todos los avances se deben al Partido Colorado y los gobiernos opositores no lograron dejar ningún legado.

Antes del inicio de la sesión, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), llegó con una carretilla en la que cargaba billetes de papel que fueron impresos para denunciar las irregularidades del sistema del transporte público, como los pasajeros fantasmas, las reguladas y el cobro irregular de subsidio por parte de los empresarios transportistas.

Ya en medio de la jornada, Celeste tomó los billetes, entregados de manos de Kattya, caminó hasta Bachi, y los lanzó sobre el colorado. “Tomen, para comprar votos, compren”, les gritó Celeste al grupo de cartistas.

Bachi respondió inmediatamente que el dinero era “de la merienda”, en alusión al negocio anterior de la diputada, que vendía alimento escolar al Estado.

Después de este episodio, se generó un gran bullicio por las quejas de los presentes, por lo que se tuvo que parar la sesión y se llamó a un cuarto intermedio de 20 minutos.

Algunos cartistas pidieron sanción para la diputada, pero no tuvo mucho efecto. “La reina de la merienda se molesta cuando le decimos la historia de su partido y quiere insultar dando coimas o comprando bancas a su estilo. Ofende quien puede, no quien quiere. No da ni para pedir suspensión de una maleducada”, señaló Bachi.

PELEA POR CARIÑO. Sorprendió otra discusión que se dio entre Blanca Vargas y Kattya González.

Vargas comenzó relatando sobre sus visitas y ayudas a las poblaciones de los asentamientos y comentó que nunca acude a esos sitios para buscar votos, como sí personas de otros partidos, por eso se mostró indignada cuando un poblador le confesó su admiración por Kattya González.

“Estuve en el asentamiento Primero de Junio y muchas de las personas me dicen ‘nde ko diputada la reina de los asentamientos’, tal vez no soy la reina porque no soy tan linda para ser reina, pero soy una persona que siempre trabaja con vocación de servicio. Por eso, muchas veces duele cuando las personas que ocupan estos lugares te dicen ‘che ko la che ídola la Kattya González’, pero la Kattya González nunca les dio a ellos ni un voto de confianza, su apoyo, por ejemplo, y eso duele y nosotros los colorados estamos para servir”, expresó Blanca.

Kattya respondió que se siente fortalecida por su envidia y que se ganó el cariño de la gente por su trabajo, por su lucha contra la corrupción. “El cariño no se regala, Blanca, el cariño se gana, y el respeto que me gané de la ciudadanía, y que ustedes no tienen, es por la coherencia de vida que manifiesto en mi trabajo. Y no vas a tener nunca ese cariño genuino porque ustedes compran la dignidad de la gente y esa es la diferencia que hay. Ellos no denuncian, sino que protegen. Voy a doblarte porque otra que vas a tener que comprar sos vos, cacatúa”, exclamó Kattya.