Celeste afirma que Enzo pagó fianza con lo que robó

La diputada liberal Celeste Amarilla consideró ayer que el dinero que usó su correligionario y ex ministro de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo para el pago de una millonaria fianza y así obtener prisión domiciliaria, es fruto del robo al erario público y mencionó que justamente la lucha contra una Justicia frágil con los poderosos es lo que se debe promover para mejorar el sistema.

Para la parlamentaria de Asunción, si bien la medida establecida por la Justicia de otorgar la prisión domiciliaria es un beneficio al que puede acceder un imputado establecido en la ley, es claro que a esa medida no puede acceder cualquiera que no tenga los recursos. Con relación a de dónde sacó el dinero de la fianza, para Amarilla no queda duda de que el dinero fue fruto del robo.