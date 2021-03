Casos de Covid colapsan Hospital de Barrio Obrero

La doctora Rosanna González, compartió las imágenes del centro asistencial donde puntualizó que casos respiratorios y polivalentes coinciden en las áreas comunes. “Tenemos que trasladar a los pacientes Covid por los pasillos para hacerse estudios. Teníamos dos radiógrafos portátiles que nos permitián trasladar el equipo al paciente no el paciente al equipo, estos se fundieron hace meses” enfatizó González. Sobre el contacto de pacientes, la Dra. Norma Velázquez refirió que podrían darse en los ingresos. “Los pacientes van llegando en masa al área respiratoria y a los consultorios, ahí están todos, después les hacemos el hisopado y los aislamos”, refirió.

carencias. En el Hospital de Barrio Obrero no se cuenta con Unidades de Terapia Intensiva y tampoco tienen tomógrafo, equipo clave para internados con coronavirus, según la Dra. Rosanna, quien subrayó que se necesitan inversión y respuesta urgente y un plan a seguir. “No se puede seguir improvisando. Hay fallas con el oxígeno, que no tiene la presión necesaria y esto es un problema de distribución en el hospital. El hospital ya no da más. Necesitamos saber cuál es el plan. Urge una respuesta, los médicos están trabajando en pésimas condiciones”, resaltó.

La situación se vio más calmada ayer a la mañana. “Se habilitaron unas 4 camas en el área de Cirugía para apoyar a los ingresos en Urgencias y se dieron algunas altas”, señaló la Dra. Velázquez, quien dijo que aumentaron los casos en personas jóvenes . “Recibimos un paciente de 22 años y hay casos de personas de 30, 35, 40 años. Me preocupan las próximas semanas luego de los viajes de Semana Santa”, concluyó.