Caso de Zubizarreta contra RGD está varado desde enero pasado

El abogado Federico Campos López Moreira, defensor del escribano Ramón Zubizarreta Zaputovich, reclamó que la denuncia presentada en enero de este año contra Ramón González Daher (RGD) está cajoneada.

Indicó que no tienen novedad de la causa desde que fue presentada. Zubizarreta le había denunciado a RGD por haber supuestamente sido víctima de usura, con un modus operandi ya conocido, que se había sacado a luz anteriormente y por el cual González Daher ya tiene una causa por usura y lavado de dinero. Campos López Moreira indicó que hasta el momento no recibieron la notificación de la Fiscalía, para indicarle el fiscal asignado y las diligencias realizadas, por lo que presume que fue cajoneado. “Tampoco desde el Ministerio Público nos indicaron qué agente fue establecido para iniciar las investigaciones”, explicó. LA DENUNCIA. El escribano denunció por seis hechos a Ramón González Daher porque hizo supuestamente préstamos del potentado por valor de G. 770 millones, cuando atravesaba por problemas financieros y de salud. La denuncia cita específicamente que RGD “no quiso dar factura legal y contrato y le obligó (a Zubizarreta) a aceptar el interés usurario”. Lo grave del caso es que, como varias supuestas víctimas, el escribano también fue denunciado, por los cheques emitidos, en la Fiscalía de Luque, por estafa. Supuestamente Daher le había pedido cheques como garantía de los préstamos, pero luego Zubizarreta se dio cuenta de que uno tenía deficiencia de fecha y otro presuntamente con fecha adulterada. El primer cheque fue emitido por valor de G. 610 millones, cuya fecha (según el sello que obra en el cheque) fue presentada para cobrarse vía banco en noviembre del 2017, siendo que el crédito se hizo en el 2014. El segundo cheque fue por valor de G. 160 millones, que se hizo también en el 2014, y RGD presentó para el clearing (proceso de validación y cobranza de los cheques) en los bancos también tres años después, pero fue rechazado por fecha deficiente. Una vez que le fueron rechazados los cheques, Daher le denunció a Zubizarreta el 1 de diciembre el 2018 por estafa. Con esto nuevamente sale a destaque que la denuncia para el cobro de deudas se hace en el fuero civil y no en lo penal como lo hizo RGD, comentó el abogado. Además, consta en la denuncia que Zubizarreta “sí realizó los pagos parciales por un valor prácticamente total de la deuda usuraria”. Según Campos López Moreira, RGD “pretende utilizar órganos jurisdiccionales penales como una agencia de cobro compulsivo que sanciona nada más y nada menos que con pena privativa de libertad por el hecho punible de estafa”, indica en la denuncia. PEDIDOS. Tanto el escribano como su abogado pidieron al Ministerio Público investigar al fiscal Néstor Cañete de Luque, quien tomó la denuncia promovida por Daher en el 2018. Además, hicieron pedidos de enviar oficios a Seprelad, y a los bancos usados por González Daher. Cabe resaltar que, según investigaciones, en un total de 18 denuncias presentadas por Ramón González Daher intervino Cañete.



Suman las denuncias similares

Ya son varias víctimas que en el último año se animan a presentar denuncias contra el potentado hermano del ex senador de la ANR Óscar González Daher, otrora hombre fuerte de la política luqueña y colorada.

Con las denuncias salió a luz un modus operandi que coincide en cada caso, incluso en la forma de las denuncias.

Supuestamente, Ramón trataba con personas que necesitaban elevados créditos y pedía a cambio cheques diferidos o con fechas en blanco, exigiendo a su vez intereses que casi llegaban al 100%.

Cuando los deudores estaban por completar las cuotas, supuestamente RGD no se hacía encontrar, para que venza el plazo, y posteriormente los denunciaba con los cheques que tenía en su poder.

Además, según la denuncia de Campos López Moreira, Ramón realizaba presentaciones de declaraciones juradas obligatorias con contenidos falsos al sistema tributario, ya que no hacía figurar supuestamente la totalidad de las ganancias obtenidas con los intereses usurarios cobrados a sus clientes que luego se convertían en víctimas.