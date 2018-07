Caso Electrofácil: Fiscalía pide juicio oral para Luis Saguier Blanco

La representante del Ministerio Público presentó su requerimiento conclusivo en la causa que involucra a Luis Emilio Saguier Blanco, ex propietario de la empresa; su hijo Luis Emilio Saguier Cuquejo; Diego Roberto Jordán Bolfarini; y Jazmín María Rodas Flecha.

Aquino pidió que los procesados por lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y lesión de confianza enfrenten juicio oral.

Leé más: Ratifican prisión de Luis Saguier Blanco

El informe de la Fiscalía señala que Luis Saguier Blanco, en calidad de representante y administrador de Wisdom Product Saeca (Electrofácil), realizó la compra de carteras de clientes ficticios por la suma de G. 10.000 millones de la empresa Agroindustrial Acaray S.A, cuyo apoderado era su hijo.

Las carteras fueron creadas, supuestamente, bajo la dirección del ex propietario, donde se otorgaban créditos a personas que no lo habían solicitado y con firmas de pagarés que no correspondían, según los testimonios obtenidos.

Rodas y Jordán Bolfarini figuraban como accionistas de la empresa Agroindustrial Acaray SA. La primera se desempeñaba anteriormente como abogada del empresario, mientras que el segundo era empleado en otra de las empresas del economista Saguier Blanco.

Nota relacionada: Denuncian por estafa a antiguos dueños de Electrofácil

El ex titular de la firma había quedado, posterior a la venta de la empresa, como asesor en materia comercial, financiera, de recursos humanos, cartera de clientes, entre otras funciones.

Tras la venta y bajo el gerenciamiento de Saguier Blanco, se suscribieron contratos de cesión de créditos con recursos por la empresa Casa del Crédito Saeca, que posteriormente se pudo verificar que tenía al economista como apoderado.

Luis Saguier Blanco actualmente se encuentra recluido en el penal de Tacumbú. El caso fue dado a conocer en mayo del 2017.

El perjuicio patrimonial ronda la suma de G 140.000 millones, según los datos del Ministerio Público.