Caso Arrom y Martí: Canciller dice que viaje de legisladores podría ayudar en Finlandia

Para el canciller Antonio Rivas, la presencia de parlamentarios paraguayos en el Congreso finlandés podría ayudar a que sus pares europeos debatan sobre la situación y soliciten al Gobierno de ese país una respuesta sobre la concesión del refugio a los tres paraguayos.

“Es importante por el lobby que se puede hacer y eso ayuda a que en el Parlamento finlandés expresen su opinión y soliciten al Gobierno una respuesta”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Además, mencionó que este martes recibieron a Juan Carlos Murillo, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y recibieron una respuesta sobre la protesta de Paraguay ante el organismo internacional.

"Ellos (Ancur) han decidido recibir documentación. Ellos reconocieron que articularon las gestiones para que Finlandia los pueda recibir (a Arrom, Martí y Colmán)", acotó.

También informó que la semana que viene tendrá una reunión en Bruselas (Bélgica) con el canciller finlandés para seguir hablando sobre la situación de los paraguayos acusados del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, registrado el 16 de noviembre del año 2001.

"Trataremos de pasar toda la información posible del porqué estamos protestando por el refugio que se les dio", subrayó.

Además, el canciller dijo que la huida de los tres, cuando perdieron el estatus de refugiados en el Brasil, fue fácil, ya que no contaban con el código rojo de la Interpol. "No estaban controlados y no tenían restricciones", aseveró.

Más del caso

Los tres vivieron refugiados 17 años en el Brasil, pero la medida cesó el pasado mes de julio y decidieron huir a la República del Uruguay. En dicho país quedaron detenidos, a la espera de los trámites del proceso de extradición, para que puedan ser sometidos a la Justicia paraguaya.

Sin embargo, tiempo después se confirmó que Uruguay les otorgó el refugio político, lo que permitió que pudieran salir de ese país legalmente para ir a Finlandia.

El Gobierno paraguayo está trabajando en estrategias para gestionar la venida de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán

La Procuraduría General de la República admitió que la extradición de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán será más difícil. Paraguay no tiene representación diplomática en ese país.