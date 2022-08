Cartistas no ponen trabas y dan señales de abrazo

El diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, manifestó que prefieren ir a una interna para legitimar sus candidaturas.

“Legalmente no pueden (inscribir una nueva candidatura). Pero la esencia del Partido Colorado es la interna, que legítima las candidaturas partidarias”, respondió Bachi.

El legislador chaqueño indicó como postura personal que no pondría trabas al proyecto oficialista, ni siquiera al presidente de la República Mario Abdo, quien es candidato a presidir la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), pese a contraponerse a la Constitución Nacional. Marito es el oponente de Horacio Cartes.

“Por más que nos persigan, y saquen de su lugar de trabajo a los que simpatizan con nosotros, no les pondría trabas. No le pusimos ni al que por Constitución Nacional no puede, que es el presidente Mario Abdo, y menos a uno que estamos seguros que no nos puede ganar. Que participe su candidato de repuesto. Y decirte que ellos no nos permitieron, sus apoderados, ya en esta época hacer sustituciones. La última palabra la tiene el Tribunal. Te puedo asegurar que si nos pasaba a nosotros, jamás nos darían la posibilidad de reponer otro candidato”, sostuvo.

Bachi comentó que también conversó con el candidato presidencial Santiago Peña, quien había manifestado su posición contraria a dar soluciones políticas a cuestiones jurídicas.

“Estuve hablando con Santi hoy por teléfono y me dijo que él estaba para competir con cualquiera, pero debe dirimirse la parte jurídica primero. Estimo que el martes o miércoles nos reunimos con el Comando Nacional para tomar una postura oficial”, adelantó el diputado.

Contrariamente a Peña, el senador Juan Carlos Galaverna apuntó a una solución política y habló de comenzar a acercar a los dos movimientos confrontados.

“Propongo encontrar una salida política a una situación problemática evidentemente política. No me puedo imaginar una elección interna partidaria del 18 de diciembre, donde ganemos por WO”, expresó a la 970 AM.

Galaverna rechazó celebrar la designación de significativamente corrupto a Hugo Velázquez por parte de Estados Unidos que derivó en su alejamiento total de su carrera política, y abogó por fortalecer al partido y trabajar por unir nuevamente a los movimientos.

El primer paso para esto, permitir que avance la nueva candidatura pese a las dudas sobre si el estatuto de la ANR lo permite.

“Puedo afirmar de manera definitiva que esta es una situación no prevista en los estatutos del Partido Colorado. La renuncia de un precandidato no está establecida en la forma para que nadie se quede sin candidatos”, aseveró.

Por su parte, el apoderado de Honor Colorado y candidato a senador, Eduardo González, dijo que ya no es posible que Fuerza Republicana inscriba un nuevo postulante como reemplazo de Velázquez, porque los plazos son perentorios e improrrogables.

Peña, en tanto, si bien no quiso pronunciarse aún sobre la situación, solo atinó a decir que el foco debe ser el estatuto. “Los estatutos partidarios no establecen un mecanismo de sustitución de candidaturas pasada una fecha límite. Por otro lado, me siento muy contrario a darles soluciones políticas a los problemas jurídicos”, expresó Santi Peña.



