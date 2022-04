Cartismo rechaza extender mandato de los intendentes

Por su parte, el cartista Walter Harms calificó la propuesta como improcedente, porque podría afectar la cercanía de una elección con las generales. Del mismo modo, el liberal Celso Kennedy dejó sentado su desacuerdo.

El diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), calificó de temeraria la propuesta, señalando que sería un peligro para la democracia. “La extensión de mandato por ley es peligrosa para la democracia, hay que respetar las reglas de juego. El liderazgo se trata de la conformación de equipo, no de líderes mesiánicos. Someter a una ampliación luego de que Paraguay esté viviendo elecciones tan cercanas, termina siendo una afrenta a la ciudadanía”, afirmó.

El único que hasta el momento manifestó su apoyo es el diputado Hugo Ramírez, de Fuerza Republicana.

“Fueron cinco años siempre, y en realidad por algo el intendente puede postularse para otro periodo. En más de 30 años de democracia, Asunción no resolvió el tema de desagüe pluvial, no es solo el periodo, son políticas transversales que se mantengan, independiente a la administración. Entiendo la lógica del año perdido por la pandemia, pero no es justo que los intendentes actuales no puedan concluir con los planes y las políticas trazadas. Yo fui más de tres periodos concejal de la ciudad más importante del país y puedo relatar milimétricamente la odisea que significa resolver lo básico. Y también esto tiene que servir para unir poderes locales y el nacional, en una propuesta de todo el territorio, para el desarrollo integral de las comunidades”, resaltó.